"Vou acabar com a sua vida": Homem é preso após descumprir medidas judiciais

Mesmo após decisões judiciais que determinavam seu afastamento, um homem de 32 anos voltou a ameaçar, ofender e agredir a companheira, colocando em risco também familiares e uma criança de apenas 2 anos. O histórico de violência levou a Polícia Civil de Goiás (PCGO) a cumprir, na última segunda-feira (9/2), um mandado de prisão preventiva contra o suspeito em Valparaíso de Goiás.

A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) do município. O homem é investigado pelos crimes de violência doméstica, injúria, ameaça e descumprimento reiterado de medidas protetivas concedidas em favor da vítima, também de 32 anos.

Segundo a PCGO, as investigações demonstraram que o acusado tinha pleno conhecimento das determinações judiciais, que haviam sido concedidas e posteriormente prorrogadas. Ainda assim, ele continuou a se aproximar da vítima e a cometer atos de violência, agravando o risco à integridade física e psicológica da mulher e de seus familiares.

Histórico de descumprimentos

Entre os episódios registrados no inquérito, está o ocorrido em 25 de maio de 2025, em Valparaíso de Goiás. Na ocasião, o investigado enviou diversas mensagens ameaçadoras e ofensivas à vítima por meio de SMS e WhatsApp. As mensagens incluíam ameaças de morte e conteúdos considerados desumanizantes, todos anexados aos autos como prova.

Em uma das mensagens enviadas à vítima, o agressor afirma desejar que ela definhe até a morte. “Você vai definhar todinha, eu quero ver você destruída”, escreveu. Em outro trecho, ele diz ter realizado um suposto “trabalho” com o objetivo de fazê-la sofrer, afirmando ter acompanhado o ato. “Você vai definhar. Fiz um trabalho para você. A única exigência foi que eu estivesse presente para ver tudo sendo feito. Eu vi tudo. Sofra até a sua morte. Você vai sofrer todos os dias da sua vida”, ameaçou.

Em outra mensagem, o homem amplia as ameaças e afirma que pretende atacar a vítima e o suposto companheiro atual dela. “Estou te avisando: vou pegar você e esse safado. Vou fazer uma merda, colocar vocês dois abraçados. Vão morrer. Você duvida muito de mim. Vou acabar com a sua vida”, escreveu.













Já em 1º de fevereiro de 2026, em Luziânia, o homem voltou a agir com violência. De acordo com a apuração policial, ele invadiu, embriagado, a residência da mãe da vítima. Durante o ataque, arremessou uma panela com caldo quente, que atingiu a perna da mulher e quase acertou o filho do casal, de apenas dois anos. O agressor também quebrou objetos da casa e fez novas ameaças de morte contra toda a família.

Prisão preventiva

Diante da reincidência e da escalada da violência, a PCGO representou pela prisão preventiva do investigado. O pedido foi acatado pelo Poder Judiciário, que entendeu haver risco concreto à vítima caso o suspeito permanecesse em liberdade.

Após o cumprimento do mandado, o homem foi conduzido para a unidade prisional da região, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que o descumprimento de medidas protetivas é crime e que casos de violência doméstica devem ser denunciados, ressaltando a importância da atuação rápida para evitar desfechos ainda mais graves.

Veja abaixo como e onde pedir ajuda no DF, em caso de violência doméstica

Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

WhatsApp: (61) 98626-1197

Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.

Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673

E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br

Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia.

Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia

Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438