InícioCidades DF
Repúdio

Colégio publica nova nota de pesar pela morte de Rodrigo Castanheira

Colégio repudiou qualquer forma de violência e afirmou que cortou vínculos com o aluno acusado de ser o mandante das agressões contra Rodrigo

2026. Amigos e conhecidos descrevem Rodrigo Castanheira como um adolescente e cheio de sonhos - (crédito: Reproduçao redes sociais)
2026. Amigos e conhecidos descrevem Rodrigo Castanheira como um adolescente e cheio de sonhos - (crédito: Reproduçao redes sociais)

O Colégio Vitória Régia, onde estudava Rodrigo Castanheira — jovem morto após agressões de Pedro Arthur Turra— publicou, nas redes sociais, nesta terça-feira (10/2), uma nota de pesar pela morte do adolescente. No comunicado, a direção do colégio define Rodrigo como "querido aluno".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"O colégio vem a público expressar o mais profundo pesar pelo trágico falecimento do nosso querido aluno, Rodrigo Castanheira", afirmou. A nota ainda lamenta pela partida precoce do adolescente. "A perda de um jovem de forma tão brutal e prematura é uma ferida que atinge a todos nós", acrescentou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A nota também aborda um outro aluno, menor de idade, que vem sendo apontado pelas investigações como o mandante das agressões que resultaram no falecimento de Rodrigo. A instituição informou que tomou conhecimento das acusações através da notícias veiculadas na mídia e que cortará vínculos com o aluno suspeito. "O colégio comunica a suspensão imediata de qualquer forma de patrocínio, apoio ou vínculo de imagem com as atividades do referido aluno", pontuou.

A rede de escolas também repudiou qualquer forma de violência devido aos valores cristãos da instituição. "Reiteramos nosso mais veemente repúdio a qualquer ato de violência dentro ou fora do ambiente escolar. O Colégio pauta sua atuação em princípios cristãos", afirmou. 

O colégio se coloca à inteira disposição das autoridades durante os desdobramentos do caso. "Seguiremos acompanhando o desenrolar do caso e colaborando com as autoridades no que for necessário, na esperança de que a justiça seja feita e que a verdade prevaleça", finalizou.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Luiz Fellipe Alves e Paulo Gontijo
postado em 10/02/2026 21:27
SIGA
x