Colégio publica nova nota de pesar pela morte de Rodrigo Castanheira

O Colégio Vitória Régia, onde estudava Rodrigo Castanheira — jovem morto após agressões de Pedro Arthur Turra— publicou, nas redes sociais, nesta terça-feira (10/2), uma nota de pesar pela morte do adolescente. No comunicado, a direção do colégio define Rodrigo como "querido aluno".

"O colégio vem a público expressar o mais profundo pesar pelo trágico falecimento do nosso querido aluno, Rodrigo Castanheira", afirmou. A nota ainda lamenta pela partida precoce do adolescente. "A perda de um jovem de forma tão brutal e prematura é uma ferida que atinge a todos nós", acrescentou.

A nota também aborda um outro aluno, menor de idade, que vem sendo apontado pelas investigações como o mandante das agressões que resultaram no falecimento de Rodrigo. A instituição informou que tomou conhecimento das acusações através da notícias veiculadas na mídia e que cortará vínculos com o aluno suspeito. "O colégio comunica a suspensão imediata de qualquer forma de patrocínio, apoio ou vínculo de imagem com as atividades do referido aluno", pontuou.

A rede de escolas também repudiou qualquer forma de violência devido aos valores cristãos da instituição. "Reiteramos nosso mais veemente repúdio a qualquer ato de violência dentro ou fora do ambiente escolar. O Colégio pauta sua atuação em princípios cristãos", afirmou.

O colégio se coloca à inteira disposição das autoridades durante os desdobramentos do caso. "Seguiremos acompanhando o desenrolar do caso e colaborando com as autoridades no que for necessário, na esperança de que a justiça seja feita e que a verdade prevaleça", finalizou.