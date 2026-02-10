Carro se choca com poste de iluminação no Eixão Norte

O carro atravessou duas faixas de rolamento, saiu da pista e se chocou com um poste de iluminação pública - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Por Luiz Francisco*

Um carro se chocou com um poste de iluminação, na tarde desta terça-feira (10), no Eixão Norte, sentido Rodoviária do Plano Piloto. Duas pessoas que estavam no veículo ficaram feridas e foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

O acidente ocorreu por volta das 15h30, na entrada da Ponte do Bragueto. As equipes do CBMDF encontraram um VolksWagen Gol de cor preta que atravessou duas faixas de rolamento, saiu da pista e se chocou com um poste de iluminação pública.

Os dois ocupantes do veículo foram avaliados pelas equipes de socorro e transportados para o hospital. A Neoenergia foi acionada para atuar no local e realizar a manutenção do poste de iluminação. Após o atendimento, o local permaneceu sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho