"Traumas foram no lado do soco", diz advogado de família de Rodrigo

A hipótese de que a porta de um carro teria contribuído para a morte do adolescente Rodrigo Castanheira, 16 anos, é rebatida por documentos preliminares. De acordo com o prontuário médico, acessado pela família, os traumas que levaram ao óbito estão concentrados no lado do crânio atingido pelo agressor.

Albert Halex, advogado que representa a família do adolescente que morreu após ser espancado pelo ex-piloto Pedro Turra, informou, por meio de nota oficial, que dados preliminares indicam que não há relação entre a causa da morte e o veículo mencionado nas primeiras versões do caso.

Inicialmente foi divulgado que, durante as agressões, Rodrigo teria batido a cabeça na porta de um carro que estava aberta logo atrás dele. O veículo, de acordo com o advogado da família, Albert Halex, estaria sendo conduzido pelo suposto mandante do crime — que não teve a identidade revelada por ser menor de idade e que, segundo apuração, estudava na mesma escola que a vítima.

Na nota, o advogado afirma que os registros médicos apontam que todos os traumas e procedimentos cirúrgicos ocorreram no lado esquerdo do crânio de Rodrigo, local atingido pelo soco. “O golpe desferido pelo agressor apresentou impacto de altíssima intensidade, com força considerada descomunal”, declarou.

Segundo Halex, essas informações reforçam a necessidade de aprofundamento das investigações quanto à dinâmica das agressões e às circunstâncias que levaram à morte do adolescente. O advogado concluiu afirmando que a equipe jurídica segue analisando todos os elementos do caso e que novas atualizações serão divulgadas “assim que evidências adicionais forem apuradas”.