Colisão entre ônibus e carro na EPNB deixa uma mulher ferida

O acidente ocorreu na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), em frente a um restaurante, sentido Riacho Fundo

Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma colisão entre um ônibus e um carro deixou uma pessoa ferida na manhã desta quarta-feira (11/2). O acidente ocorreu na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), em frente a um restaurante, sentido Riacho Fundo.

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados por volta das 8h e, no local, encontraram a passageira do veículo de passeio ferida. A mulher se queixava de dores pelo corpo e foi conduzida ao hospital consciente e orientada.

Segundo a corporação, os demais ocupantes do carro não precisaram de atendimento médico. Durante o atendimento, uma faixa da via precisou ser interditada.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 11/02/2026 12:23
