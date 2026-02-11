Colisão entre ônibus e carro na EPNB deixa uma mulher ferida

Uma colisão entre um ônibus e um carro deixou uma pessoa ferida na manhã desta quarta-feira (11/2). O acidente ocorreu na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), em frente a um restaurante, sentido Riacho Fundo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados por volta das 8h e, no local, encontraram a passageira do veículo de passeio ferida. A mulher se queixava de dores pelo corpo e foi conduzida ao hospital consciente e orientada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a corporação, os demais ocupantes do carro não precisaram de atendimento médico. Durante o atendimento, uma faixa da via precisou ser interditada.