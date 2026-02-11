Guarda-chuva na bolsa: quarta será de chuva e trovoadas no DF

Inmet alerta para chuvas durante todo o dia de hoje (25) - (crédito: Ed Alves/CB)

Se a ideia era sair sem guarda-chuva nesta quarta-feira (11/2), talvez seja melhor repensar. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica um dia típico de verão brasiliense: céu carregado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo de praticamente todo o dia no Distrito Federal. A temperatura começa mais amena, com mínima de 18°C nas primeiras horas da manhã. Ao longo do dia, os termômetros sobem, mas sem exageros: a máxima prevista é de 27°C.

A umidade relativa do ar permanece elevada, variando entre 65% e 95%, o que ajuda a reforçar a sensação de abafamento antes das chuvas. Pela manhã, o céu fica com muitas nuvens e há previsão de pancadas com trovoadas isoladas. À tarde, período clássico das chuvas de verão, as pancadas devem ganhar força, acompanhadas de trovoadas. À noite, o cenário continua semelhante: muitas nuvens, chuva e trovoadas isoladas, com ventos de leste a sudeste.

Além da previsão diária, o Inmet publicou um alerta amarelo de chuvas intensas, válido até sexta-feira (13/2). O aviso indica possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 mm por dia, além de ventos intensos, com velocidade entre 40 e 60 km/h. O instituto classifica o alerta como de perigo potencial, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas — mas recomenda atenção redobrada, especialmente em áreas mais vulneráveis.