Batida entre ônibus da Urbi e Pioneira deixam seis pessoas feridas - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma colisão entre dois ônibus deixou seis pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (11/2), na altura da SCLRN 715, na W3 Norte, Plano Piloto. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e mobilizou seis viaturas. Parte da via precisou ser interditada durante o atendimento.

Ao chegarem ao local, as equipes de resgate encontraram um ônibus azul da empresa Urbi e outro amarelo da viação Pioneira envolvidos na batida. Em um dos veículos, os militares precisaram utilizar equipamento de desencarceramento para conseguir acessar as vítimas.

Os socorristas iniciaram imediatamente os procedimentos de primeiros socorros para atendimento a vítimas de trauma. Ao todo, seis pessoas foram avaliadas — todas estavam conscientes e orientadas, algumas com escoriações leves.

Quatro vítimas foram estabilizadas e encaminhadas ao hospital de referência pelas equipes do CBMDF. Uma quinta pessoa foi transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Outra vítima recusou transporte após atendimento no local.

Durante o socorro, duas faixas da via foram interditadas, o que impactou o trânsito na região. Não há informações, até o momento, sobre a dinâmica do acidente. A ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).







