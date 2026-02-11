InícioCidades DF
Mega-Sena acumula novamente e prêmio chega a R$ 55 milhões

O próximo sorteio ocorre nesta quinta (12/2), às 20h. Para garantir a bolada, os apostadores devem acertar as seis dezenas do concurso

Mega-Sena acumula em R$ 33 milhões. Sorteio está marcado para essa quinta-feira (18) - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo)

O concurso 2.971 da Mega-Sena não teve ganhador do prêmio principal e a bolada agora está acumulada em R$ 55 milhões. As seis dezenas sorteadas foram: 01, 27, 39, 40, 46 e 56. Para os apostadores que desejam buscar a sorte mais uma vez, o próximo sorteio será realizado na quinta-feira (12/2).

A modalidade da quina teve 33 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 65.041,25. A quadra registrou 2.294 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 1.542,26.

Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Davi Cruz*
11/02/2026 10:41
