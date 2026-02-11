ANTT afirma que tarifas do entorno terão reajuste na 2ª quinzena deste mês

o valor das Passagens aumentariam ontem, mas por enquanto foi suspenso o reajuste - (crédito: ônibus entorno)

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que as passagens dos ônibus do entorno terão um novo reajuste. Segundo a pasta, a próximo alteração tarifária dos serviços semiurbanos prestados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF) está prevista para ocorrer na segunda quinzena de fevereiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a Agência, o percentual de reajuste ainda não foi definido. O índice está em fase de cálculo e depende da consolidação de informações e indicadores que incluem dados referentes ao mês de dezembro do ano passado. Após a finalização dessa etapa, será possível determinar os novos valores que serão aplicados.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Último aumento

Apesar dos pedidos de adiamento dos governos do Distrito Federal e de Goiás, as passagens da população do entorno tiveram o aumento de 2,9%, e entraram em vigor no dia 23 de setembro do ano passado, após decisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Leia também: "Aguardamos solução definitiva para o transporte do Entorno", diz Ibaneis

Tabela de preços

* Luziânia/GO – Taguatinga/DF: de R$ 11,70 para R$ 12,05

* Lago Azul (Novo Gama)/GO – Brasília/DF: de R$ 11,70 para R$ 12,05

* Planaltina/GO – Brasília/DF: de R$ 11,02 para R$ 11,35

* Águas Lindas de Goiás/GO – Brasília/DF: de R$ 10,80 para R$ 11,15

%MCEPASTEBIN%