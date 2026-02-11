Cinco pedidos de impeachment de Ibaneis ainda aguardam análise na Câmara Legislativa

A primeira sessão ordinária da CLDF, que abriu os trabalhos para o ano de 2026, ocorreu em 3 de fevereiro - (crédito: Mila Ferreira)

Além do pedido de impeachment do governador Ibaneis Rocha (MDB) arquivado na última segunda-feira (9/2) pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), outros cinco ainda aguardam análise na Casa. Os pedidos serão avaliados pela Procuradoria-Geral da CLDF em ordem cronológica, mas não há um prazo estabelecido para finalizar a análise.

O pedido arquivado foi protocolado pelo jornalista Antônio Vitor Leitão, alegando que o governo teria cometido os seguintes crimes de responsabilidade, no âmbito do caso BRB-Master: crime contra o Sistema Financeiro Nacional, fraude e manipulação de mercado de capitais, atentado contra o patrimônio do Distrito Federal, crime contra a economia popular e crime de improbidade administrativa.

"A não satisfação dos requisitos formais enseja a inépcia da peça (ex.: denúncia genérica), ao passo que a falta de apresentação de elementos indiciários (ex.: denúncia temerária) implica a ausência de justa causa", disse parecer da Procuradoria Legislativa.

O parecer pelo arquivamento foi expedido pela Procuradoria da Casa em 4 de fevereiro, e o presidente da CLDF, deputado Wellington Luiz (MDB), acolheu a manifestação na última segunda-feira (9/2).

Ao Correio, o governador Ibaneis Rocha afirmou que permanece despreocupado. “Como a motivação é só política, esse será o caminho de todos os pedidos”, disse. “Permaneço tranquilo com minha consciência e com a certeza de que só fiz, ao longo desses anos, o melhor para Brasília. Ao contrário dos meus antecessores, que são classificados como os piores governadores de Brasília”, acrescentou.

Confira quais são os outros cinco pedidos que aguardam análise:

Um pedido apresentado pelo partido Psol/DF; Um pedido apresentado em conjunto pelos partidos PSB/DF, Cidadania/DF e PDT/DF; Um pedido apócrifo, autodenominado como “População do DF”; Um pedido apresentado pelo advogado Ivan Pereira de Souza; Um pedido apresentado em conjunto pelos partidos PT/DF, Rede Sustentabilidade/DF, PDT/DF, PC do B/DF e Partido Verde/DF.