TCDF suspende pagamento referente a camarote do GDF na Stock Car

O pagamento de R$ 950 mil à empresa contratada para fazer o camarote do Governo do Distrito Federal (GDF) na penúltima etapa do campeonato de 2025 da Stock Car foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). A contratação do espaço, utilizado em 29 e 30 de novembro, marcou a reabertura do Autódromo Internacional de Brasília. A contratação foi feita pela Secretaria de Turismo do DF (Setur/DF) por inexigibilidade de licitação, com indícios de valores acima dos praticados no mercado.

Uma representação protocolada no TCDF apontou possível duplicidade de pagamento e suposto superfaturamento de itens contratados. O pagamento foi suspenso pelo presidente do TCDF, conselheiro Manoel de Andrade. A decisão foi referendada pelo plenário do Tribunal na sessão ordinária de 21 de janeiro de 2026.



Segundo a representação, não houve pesquisa de preços idônea, devidamente comprovada, além de motivação insuficiente para o gasto, possível superestimativa de valores e descumprimento de recomendações técnicas e jurídicas internas. De acordo com o documento, teria havido, ainda, possíveis violações aos princípios da legalidade, economicidade, impessoalidade, moralidade e eficiência.

O camarote tinha 500 m² e capacidade para 300 convidados. A representação aponta que só em champanhe foram gastos R$ 55 mil. O mesmo valor teria sido utilizado para bar de drinks; R$ 180 mil para DJ e massagem rápida e mais de R$ 222 mil teriam sido gastos em simulador de corridas. Só para o deslocamentos de van dentro do autódromo foram gastos R$ 23 mil.



O Tribunal assegurou à empresa contratada a oportunidade de apresentar explicações.

Transparência



A Secretaria de Turismo do Distrito Federal informou que tem ciência da decisão do TCDF acerca da suspensão do pagamento. "A pasta reforça que atua com transparência, responsabilidade e estrita observância aos princípios da administração pública, tendo já prestado todas as informações e esclarecimentos necessários para subsidiar a análise conclusiva do Tribunal", disse a Pasta, em nota. "Todos os protocolos administrativos foram devidamente seguidos e a secretaria atenderá integralmente às orientações e determinações emanadas pelo órgão de controle", afirmou a pasta.