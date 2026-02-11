Facção Brasiliense volta aos estádios sob regras rígidas; leia as exigências



Um rigoroso acordo judicial colocou de volta aos estádios os uniformizados da Torcida Facção Brasiliense, antes proibidos de frequentar jogos de futebol e outros eventos esportivos em todo o país. Tanto a torcida quanto o clube do Brasiliense terão de seguir uma série de cláusula de segurança para não sofrerem as consequências impostas pelo Ministério Público do DF (MPDFT).

O acordo foi assinado na segunda-feira (9/2) e lista os principais compromissos e obrigações a serem seguidos pela torcida e pelo clube. Sob a condição do retorno aos estádios, a Facção Brasiliense deverá atualizar estatutos e criar normas que proíbam incitação à violência, inclusive na internet. Será necessário manter o cadastro digital atualizado (com foto, CPF e RG) e enviá-lo bimestralmente ao MPDFT e à Secretaria de Segurança Pública.

Passa a ser obrigatória a emissão de carteiras de sócio para a entrada ao estádio e a submissão dos membros ao reconhecimento facial. Torcedores com condenações criminais por crimes violentos estão impedidos de frequentar os estádios. Deslocamentos, como da sede aos locais de jogos, são vistos como atos de cooperação. Por isso, o MP pede a comunicação à PM com 72 horas de antecedência.

Quanto ao clube do Brasiliense, cabe a implementação do monitoramento por imagem e biometria/reconhecimento facial nas catracas, bem como o impedimento da entrada de membros com passagens criminais. O clube não poderá doar ou vender ingressos a torcedores proibidos, nem ceder espaços do clube para seus eventos. Internamente, fará o papel de fiscalizados, recomendando o banimento de sócios envolvidos em atos violentos e proibi-los de ocupar cargos no clube, frisa o MP.

A principal sanção é a reativação imediata da sentença judicial, que impedia a presença dos torcedores nos estádios. Caso haja o descumprimento das cláusulas, os membros da Facção ficarão novamente proibidos de frequentar eventos esportivos em todo o território nacional pelo prazo de cinco anos.

