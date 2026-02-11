Sebrae prepara evento gratuito de incentivo ao empreendedorismo feminino

Rose Rainha, superintendente do Sebrae-DF, falou sobre as novidades para a segunda edição do Movimente - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

A superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal (Sebrae-DF), Rose Rainha, afirmou, no CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta quarta-feira (11/2), que a capital federal será o palco de um debate global sobre o empreendedorismo feminino nos dias 3 e 4 de março, o Movimente 2026.

Às jornalistas Mariana Niederauer e Ana Maria Campos, Rose contou que a segunda edição do Movimente nasce de um diagnóstico realizado em 17 regiões administrativas para identificar as barreiras reais das empreendedoras. "Vimos que precisamos de fortalecimento das políticas públicas para essa mulher ter menos dificuldade e mais sucesso no empreendimento".

Os desafios revelados na pesquisa vão desde a falta de redes de contato até questões críticas de segurança pública. A superintendente relatou casos de mulheres que fecham seus estabelecimentos mais cedo por medo da violência, enquanto comércios vizinhos geridos por homens seguem funcionando. Rose Rainha destacou que o debate sobre políticas públicas também abrange a saúde reprodutiva, mencionando que a falta de suporte para o congelamento de óvulos, por exemplo, impacta o auge da carreira dessas mulheres.

"Vimos que hoje não temos políticas que ajudem a mulher a ter a segurança de uma maternidade retardada. Quando ela está no auge do negócio, se ausentar traz muitas dificuldades e prejuízo, então foi apontado que ela precisava também desse apoio para escolher o melhor momento para engravidar, quando estiver mais estabilizada profissionalmente", explicou a superintendente.

Movimente 2026

Um dos pilares do evento deste ano será a participação da ONU Mulheres Brasil, que mediará um fórum. O objetivo é criar uma agenda de empreendedorismo feminino com metas até 2030, que será compartilhada com todos os países participantes. Para Rose Rainha, a autonomia financeira é uma ferramenta vital para a dignidade feminina. "O empreendedorismo, sem dúvida, é uma das formas que a gente pode dar a essa mulher uma segurança para escolher com dignidade qual quer ser seu futuro", defendeu.

O evento também contará com a presença histórica de Maria da Penha, reforçando o debate sobre a independência econômica como saída do ciclo de violência doméstica. A superintendente destacou que o empreendedorismo permite à mulher sair da opressão ao conquistar poder de escolha.

Além do foco social, o Movimente 2026 funcionará como um "hub" de negócios e tecnologia. A programação inclui palestrantes internacionais, como o futurista americano Neil Redding, vai falar sobre estratégias de integração entre tecnologias emergentes e negócios. O evento também terá o We Forum 2026, organizado pelo Brics, apresentará um intercâmbio de experiências sobre políticas públicas voltadas para mulheres em diferentes países.

As discussões não ficarão restritas ao DF, já que o Movimente passará a ser um evento itinerante pelo Centro-Oeste nos próximos anos. Caravanas de diversos estados e secretários de estado de todo o país já confirmaram presença para alinhar políticas públicas comuns. "O evento vira um evento de cunho nacional e até internacional, trazendo visões e contribuições de outros países", ressaltou a superintendente, destacando que 16 empresárias estrangeiras de 10 países já estão confirmadas.

Rose Rainha reforçou que a pauta do empreendedorismo feminino deve ser abraçada por toda a sociedade, incluindo o setor público em ano eleitoral. "O que precisamos é que os agentes públicos parem para ouvir e entender as dificuldades das mulheres. Temos tido esse momento de escuta e queremos trabalhar todos na mesma direção", destacou.

Serviço – Movimente 2026

Evento GRATUITO

Datas: 3 e 4 de março

Horários: das 8h às 20h

Local: Royal Tulip Brasília Alvorada | SHTN Trecho 1 Conjunto 1B Bloco C – Asa Norte, Brasília/DF

Informações e inscrições: movimente.df.sebrae.com.br

Assista à conversa na íntegra: