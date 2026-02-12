Homem é preso por ameaçar de morte e estupro funcionários de jornal do DF

Polícia Civil do DF prende homem em flagrante por ameaças de estupro e morte - (crédito: PCDF / Divulgação)

Na última quarta-feira (11/2), um homem, de 21 anos, foi preso por enviar ameaças de morte e estupro a funcionários de um jornal do Distrito Federal, na cidade de Ribeira do Pombal (BA).

A Operação Ágora, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, ligada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DRCC/Decor), apurou que o homem enviava mensagens diariamentes com ameaças de morte e estupro a funcionários do jornal e encaminhava vídeos reais de execução de pessoas, mutilação de animais, armas de fogo, graves arquivos de abuso sexual infantil de crianças e arquivos de cunho racista.

A ação contou com o apoio do Instituto de Criminalística da PCDF e da Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Ribeira do Pombal. A análise dos vestígios cibernéticos levou a DRCC/PCDF a identificar o autor e o local de onde eram enviados as ameaças e os citados arquivos. O autor foi preso em flagrante e foi dado cumprimento a outros mandados judiciais.

Os dispositivos digitais utilizados para o crime foram localizados e apreendidos. Na posse do autor, também foram encontrados outros arquivos ligados a abuso sexual infantil, o que revelou que ele também participava de grupos na internet que divulgavam o crime de exploração sexual contra crianças.

O homem preso confessou os fatos e vai responder pelos crimes de perseguição, violência psicológica, armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil, cuja penas, se somadas, podem chegar a até 14 anos de reclusão.