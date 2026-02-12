InícioCidades DF
JUSTIÇA

"Queremos justiça": Vereador pede ajuda para achar suspeito da morte do filho

Vereador Zé Paulo (MDB) usou as redes para pedir denúncias sobre foragido acusado de matar Matheus Reis, de 25 anos, em Luziânia. Crime cometido em janeiro teria sido motivado por ciúmes

Matheus Reis, 25 anos, estava na frente de uma distribuidora de bebidas em Luziânia quando foi vítima dos disparos - (crédito: Reprodução/Instagram)
Matheus Reis, 25 anos, estava na frente de uma distribuidora de bebidas em Luziânia quando foi vítima dos disparos - (crédito: Reprodução/Instagram)

Em publicação nas redes sociais, o vereador de Luziânia Zé Paulo (MDB) pediu ajuda da população para localizar o suspeito da morte do filho, Matheus Reis, de 25 anos. “Quero agradecer todos os amigos, família e a população de Luziânia pelo apoio nesse momento tão difícil. Meu filho foi tirado da vida covardemente”, afirmou. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo ele, o autor seria Paulo Henrique Teles Matney Marino, que está foragido. “Quem souber do paradeiro desse rapaz, procure a polícia, denuncie. Nós esperamos que a justiça seja feita e que ele pague pelo crime que cometeu”, declarou. O vereador também agradeceu às polícias Militar e Civil pelas buscas e lamentou a perda: “É muito duro perder um filho assim. Ele tinha 25 anos, deixou uma filha de 4 anos e três irmãos. Nós não queremos nada mais que Justiça”, declarou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Relembre o caso

Matheus Reis foi morto em frente a uma distribuidora de bebidas em 8 de janeiro. Na ocasião, a vítima estava no local, quando o autor, Paulo Henrique Telles Marinho, desceu de um carro e os dois travaram uma luta corporal. Em seguida, ele disparou contra Matheus. Segundo moradores, Paulo Henrique era conhecido como traficante na região. 

O carro usado no crime, uma BWM branca, foi encontrado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) na casa de familiares da namorada do autor, em 20 de janeiro. A investigação aponta que Paulo foi motivado por “ciúmes” da namorada, que foi casada e teve uma filha com Matheus.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 12/02/2026 11:17
SIGA
x