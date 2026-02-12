"Queremos justiça": Vereador pede ajuda para achar suspeito da morte do filho

Matheus Reis, 25 anos, estava na frente de uma distribuidora de bebidas em Luziânia quando foi vítima dos disparos - (crédito: Reprodução/Instagram)

Em publicação nas redes sociais, o vereador de Luziânia Zé Paulo (MDB) pediu ajuda da população para localizar o suspeito da morte do filho, Matheus Reis, de 25 anos. “Quero agradecer todos os amigos, família e a população de Luziânia pelo apoio nesse momento tão difícil. Meu filho foi tirado da vida covardemente”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo ele, o autor seria Paulo Henrique Teles Matney Marino, que está foragido. “Quem souber do paradeiro desse rapaz, procure a polícia, denuncie. Nós esperamos que a justiça seja feita e que ele pague pelo crime que cometeu”, declarou. O vereador também agradeceu às polícias Militar e Civil pelas buscas e lamentou a perda: “É muito duro perder um filho assim. Ele tinha 25 anos, deixou uma filha de 4 anos e três irmãos. Nós não queremos nada mais que Justiça”, declarou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Relembre o caso

Matheus Reis foi morto em frente a uma distribuidora de bebidas em 8 de janeiro. Na ocasião, a vítima estava no local, quando o autor, Paulo Henrique Telles Marinho, desceu de um carro e os dois travaram uma luta corporal. Em seguida, ele disparou contra Matheus. Segundo moradores, Paulo Henrique era conhecido como traficante na região.

Leia também: PCGO encontra carro de suspeito de matar filho de vereador em Luziânia

O carro usado no crime, uma BWM branca, foi encontrado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) na casa de familiares da namorada do autor, em 20 de janeiro. A investigação aponta que Paulo foi motivado por “ciúmes” da namorada, que foi casada e teve uma filha com Matheus.