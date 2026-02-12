DF amanhece ensolarado, mas previsão é de chuvas para o fim do dia

Bom dia, Brasília! Dia será de calor e chuvas espaçadas - (crédito: Ed Alves/CB)

Bom dia, brasiliense! Nesta quinta-feira (12/2), o Distrito Federal amanheceu sob céu ensolarado e com algumas nuvens. Diferentemente dos dias anteriores, o calor toma conta da manhã e deve persistir até metade da tarde. Depois, o protagonismo fica com as chuvas, que devem variar de fracas a moderadas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o quadradinho registrou mínima de 17ºC e a máxima deve bater os 27ºC. Já a umidade varia entre 60% e 95%.

"A previsão é de precipitações bem distribuídas em todo o DF. Caso ocorram tempestades mais fortes, estas serão concentradas na região de Planaltina. Por isso, por precaução, deixamos o aviso amarelo para chuvas intensas. Nos próximos dias, esta tendência deve permanecer, com o aumento gradativo das temperaturas e pancadas espaçadas", detalha Wendell Fialho, meteorologista do Inmet.

Cuidados

Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) recomenda que não se utilize equipamentos elétricos, evite tomar banho durante as pancadas de chuva, não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica, evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia, mantenha-se sempre calçado e, antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.

Na rua, também valem alguns cuidados, como procurar abrigo, não se expor à chuva, não ficar embaixo de árvores e evitar locais próximos à rede elétrica. Uma dica é manter-se no interior do carro, um local isolado e seguro. Interessados em receber alertas das condições meteorológicas, emitidos pela subsecretaria, precisam apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.

Para os motoristas, os conselhos, em casos de tempestades, são: redobrar a atenção, reduzir a velocidade, aumentar a distância de seguimento e conferir o estado dos pneus. Checar o funcionamento do limpador de para-brisa e as condições da borracha também são medidas essenciais.

Sob chuva forte, é recomendado o uso do farol baixo, pois a luz alta reflete nas gotas de água e prejudica a visibilidade, além de não iluminar o caminho como deveria e ainda atrapalhar a visão de outros usuários da via.