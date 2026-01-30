PCGO encontra carro de suspeito de matar filho de vereador em Luziânia

Matheus Reis, 25 anos, estava em um bar em Luziânia quando foi vítima dos disparos - (crédito: Reprodução/Instagram)

Continuam as buscas pelo autor do crime que matou Matheus Reis, 25 anos, filho do vereador de Luziânia Zé Paulo (MDB). Na última terça-feira (20), a Polícia Civil identificou o carro utilizado pelo suspeito, Paulo Henrique Telles Marinho, que está foragido, na ocasião do crime. O veículo, uma BMW branca, estaria com familiares da namorada dele.

A defesa da família de Matheus aguarda conclusão da necrópsia da vítima para elaboração do relatório. O documento deve ser feito pelo Ministério Público, responsável por formalizar a denúncia. Além do laudo, o celular da vítima foi entregue para perícia. Segundo os advogados, as buscas se intensificaram com “inclusive com boas pistas sobre o paradeiro” do autor. Mais informações foram mantidas em segredo para não prejudicar o curso da investigação.

A investigação aponta que o autor do crime foi motivado por “ciúmes” da namorada, que foi casada e teve uma filha com Matheus. Segundo a mãe do jovem, ele e a mulher não tinham contato desde a separação, há cerca de três anos. “As questões de visitas e pensão eram tratadas diretamente comigo, e a avó materna da criança”, afirmou.

Na ocasião, a vítima estava no local, quando o autor desce do carro e os dois travam uma luta corporal. Em seguida, ele dispara contra Matheus. A mãe da vítima negou boatos de que ele tenha usado uma faca. "Isso é mentira! Era o celular que foi danificado por um dos tiros!", declarou. Segundo moradores, Paulo Henrique é conhecido como traficante na região.