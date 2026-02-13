Endocrinologista explica riscos do álcool para quem usa canetas emagrecedoras

Com a proximidade do carnaval, cresce a preocupação entre especialistas com os cuidados necessários para quem faz uso de canetas emagrecedoras. No programa CB.Saúde — parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília —, de ontem, a endocrinologista Amanda Valadares Braga, do Hospital Brasília, da Rede Américas, explicou às jornalistas Carmen Souza e Mila Ferreira os principais alertas envolvendo consumo de álcool, uso de anticoncepcionais e a importância do acompanhamento médico contínuo. Com o aumento expressivo de pessoas utilizando esse tipo de medicação, a especialista reforça que é possível aproveitar a folia, desde que haja atenção redobrada à saúde. A seguir, confira trechos da entrevista:

Quais são os principais cuidados durante o carnaval?

É possível se divertir, mas sem esquecer do autocuidado. As canetas reduzem o apetite e, por isso, as pessoas já passam a comer em menor quantidade. O ideal é fracionar as refeições, já que a ingestão será menor, mas com intervalos mais curtos do que o habitual. Refeições ricas em proteína são importantes. Alimentos gordurosos e bebidas alcoólicas podem intensificar efeitos colaterais da medicação, como náuseas, vômitos e desidratação. Por isso, é muito importante manter a hidratação e evitar jejuns prolongados. O ideal é ingerir algo a cada três ou quatro horas.

As canetas diminuem a tolerância ao álcool?

A tolerância está relacionada ao próprio efeito da medicação. A bebida alcoólica gera uma sensação de recompensa. Como essas medicações atuam em áreas cerebrais relacionadas ao prazer e ao apetite, muitas pessoas passam a ter menos vontade de beber. Elas relatam não sentir o mesmo prazer. Mas pode haver maior intensidade nos efeitos da ressaca e nos efeitos colaterais também. Então, precisa manter um equilíbrio. Não é uma contraindicação absoluta, mas é essencial manter a moderação.

Qual a importância da ingestão de água?

O líquido é essencial. Como há redução do apetite e sensação de plenitude, a ingestão de líquidos também pode diminuir. Isso piora quadros de constipação, refluxo, náuseas e vômitos. Tem também a questão de que, quando estamos mal hidratados, a gente tende a reter líquido. Muitas pacientes relatam inchaço, mas, na verdade, estão bebendo pouca água. Quanto mais hidratação, melhor.

Em geral, ficar muitas horas sem comer e ingerir álcool pode trazer quais riscos?

Sem alimento no estômago, a absorção do álcool é mais rápida. A pessoa pode evoluir para hipoglicemia, ter mais náuseas e vômitos e acabar perdendo a curtição do momento. A questão da alimentação pode ser resolvida de diversas formas. Levar uma barrinha de proteína ou um lanche leve para o bloquinho ajuda a evitar o jejum prolongado. O álcool dá sensação de plenitude gástrica, mas não substitui o alimento.

As canetas interferem na eficácia das pílulas anticoncepcionais?

Não é que aumente diretamente o risco de gravidez, mas existem dois cenários. O primeiro é que, ao perder peso, mulheres com condições como síndrome dos ovários policísticos podem recuperar a fertilidade. O segundo é que pode haver redução da eficácia dos contraceptivos hormonais. Indicamos que mulheres em idade fértil façam uso de método de barreira, como preservativo, ou considerem outras opções, como DIU hormonal ou não hormonal. De forma preventiva, é importante ter esse cuidado extra.

Por que é essencial manter acompanhamento médico?

Estamos falando de um tratamento para uma doença, como sobrepeso e obesidade. Não é um 'projeto verão'. O uso precisa ser calculado e acompanhado. Sem acompanhamento, há grande chance de reganho de peso. Se a pessoa interrompe o uso, o efeito cessa. Temos visto uso indiscriminado, inclusive, por quem não tem indicação clínica. Isso é perigoso.



