Reforma da rede elétrica em Águas Claras será feita nesta sexta (13/2)

Reforma da rede elétrica em partes de Águas Claras será feita nesta sexta (13) - (crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Por João Pedro Zamora* — Nesta sexta-feira (13/2), a Neoenergia realizará uma modernização da rede elétrica de algumas porções de Águas Claras. Contudo, segundo o cronograma, os serviços realizados incluem apenas aqueles que afetam mais de cem clientes.

Os locais a receberem o serviço são Vila São José, Ruas 08, 10 e 12; Colônia Agrícola Vicente Pires, Chácaras 129, 174, 3211.

Cada cliente afetado pela manutenção recebe aviso prévio constando horário e data previstos para a manutenção. Vale ressaltar que em vários casos o serviço é concluído antes do que foi previsto. Nesse caso, a energia pode ser restabelecida antes do horário indicado.

Essa é a última das reformas programadas pela Neoenergia em seu cronograma divulgado, o qual já está em vigor desde essa terça-feira (10/2).

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel