PMDF apreende carregamento de R$150 mil em cigarros eletrônicos

Um carregamento de quase mil cigarros eletrônicos e centenas de acessórios avaliados em cerca de R$150 mil foram apreendidos em uma operação de combate ao contrabando em Taguatinga. A ação foi coordenada pelo Grupo Tático Operacional do 2º Batalhão (Gtop 22) da Polícia Militar (PMDF), na terça-feira (10/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a corporação, a ação teve início após informações sobre a venda ilegal desses produtos em um estabelecimento comercial. Ao chegar ao local, os policiais encontraram 950 cigarros eletrônicos, 274 essências e 682 acessórios diversos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Quatro pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Federal, junto com todo o material apreendido. A PMDF destacou que a operação faz parte de uma série de ações contínuas para combater o contrabando e a venda irregular de produtos eletrônicos na capital federal.

