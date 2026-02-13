Árvore atinge três carros na Asa Sul na manhã desta sexta; veja o vídeo

Árvore cai e atinge três veículos na Asa Sul - (crédito: CBMDF)

Uma árvore atingiu três veículos estacionados na SGAS 611, Conjunto D, Asa Sul, na manhã desta sexta-feira (13/2). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência por volta das 11h e deslocou três viaturas. Não houve feridos na queda.

Veja o momento da remoção:

As equipes da CBMDF realizaram o corte e remoção da vegetação para garantir a segurança no local e eliminar riscos adicionais. Após o atendimento e a desobstrução da via, a área ficou sob responsabilidade dos proprietários dos veículos e demais órgãos competentes.

