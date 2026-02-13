Rebanhão chega à 40ª edição com três dias de fé e louvor em Brasília - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Enquanto muitos aproveitam o Carnaval em festas e blocos de rua, milhares de fiéis devem se reunir na Arena BRB Nilson Nelson para viver uma experiência diferente: três dias de oração, pregação e adoração durante a 40ª edição do Rebanhão, tradicional retiro promovido pela Renovação Carismática Católica do Distrito Federal com apoio da Arquidiocese de Brasília.

O evento será realizado nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2026, das 7h30 às 18h, e deve reunir cerca de 7 mil pessoas por dia. A programação inclui momentos de pregação, louvor, adoração ao Santíssimo Sacramento, confissões e celebração da Santa Missa.

Entre os convidados confirmados estão o padre Eduardo José, da Diocese de Itumbiara (GO), o padre Carlos Alexandre, Klaus Newman, presidente da RCC Brasil, Antônio Alves e a Banda Filhos do Rei, além de outros pregadores e missionários.

O Rebanhão é voltado para todas as idades. O evento contará com o “Rebainho”, espaço dedicado às crianças, além de atividades específicas para jovens e adolescentes. Durante os intervalos, os participantes poderão buscar apoio espiritual, aconselhamento familiar e atendimento de oração por cura e libertação. Sacerdotes da Arquidiocese de Brasília também estarão disponíveis para confissões ao longo da programação.

Para quem não puder comparecer presencialmente, haverá transmissão ao vivo pelo canal da RCC Brasília no YouTube.

Serviço

Evento: 40º Rebanhão

Data: 15, 16 e 17 de fevereiro de 2026

Horário: das 7h30 às 18h

Local: Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília

Transmissão: YouTube/RCC Brasília