Carro pega fogo próximo à Estação Arniqueiras, em Águas Claras

Após a extinção do incêndio, foi feito o trabalho de rescaldo para evitar que novos focos surgissem - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um carro pegou fogo na noite desta quinta-feira (5/2), em Águas Claras. O incidente ocorreu por volta das 21h30, ao lado da Estação Arniqueiras. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e deslocou duas viaturas de socorro para conter as chamas que consumiam o automóvel.

Ao chegarem ao local, as equipes de emergência encontraram o veículo envolto em chamas e fumaça densa. Os militares realizaram o isolamento imediato da área para garantir a segurança de quem passava pelo local e iniciaram o combate ao fogo utilizando linhas pressurizadas de água e espuma.

Após a extinção do incêndio, foi feito o trabalho de rescaldo para evitar que novos focos surgissem. Apesar do susto e dos danos materiais, o CBMDF confirmou que não houve vítimas na ocorrência. O proprietário do carro esteve presente durante a ação e ficou responsável pelo automóvel após o encerramento do atendimento.

Até o momento, a dinâmica do que teria iniciado o fogo não foi esclarecida.

