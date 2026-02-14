Homem é preso por posse ilegal de arma de fogo em Recanto das Emas

Homem é preso por posse ilegal de arma de fogo no Recanto das Emas - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo no Núcleo Rural Monjolo, na região de Recanto das Emas. Com o indivíduo, foram apreendidas uma espingarda calibre .12 e 21 munições de diferentes calibres.

A prisão foi realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional 47 (GTOP 47), nesta sexta-feira (13/2), por volta das 21h, durante patrulhamento na área rural da cidade. Na abordagem, os policiais localizaram uma espingarda calibre .12, 20 munições do mesmo calibre e uma munição calibre .22.

Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), onde foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos legais. A arma e as 21 munições foram apreendidas. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil, e o detido deverá responder por posse ilegal de arma de fogo.