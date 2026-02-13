Comércio do DF cresce no fim do ano e fecha 2025 em alta

O volume de vendas do comércio varejista no Distrito Federal cresceu 1,6% em dezembro de 2025 na comparação com novembro, considerando os dados com ajuste sazonal. O resultado colocou a capital federal com a terceira maior variação positiva entre as unidades da Federação no mês. No país, o comércio recuou 0,4% no mesmo período.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Ver essa foto no Instagram
Na comparação com dezembro de 2024, as vendas no varejo do DF aumentaram 5,6%. No acumulado de 2025, a alta foi de 4,1% em relação ao ano anterior, segundo a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada pelo IBGE.
Saiba Mais
- Cidades DF Rebanhão chega à 40ª edição com três dias de fé e louvor em Brasília
- Cidades DF Árvore atinge três carros na Asa Sul na manhã desta sexta; veja o vídeo
- Cidades DF Policiais feridos em capotamento são internados, dois possuem fraturas
- Cidades DF Motociclista é levado para hospital após colidir com carro na DF 128
- Cidades DF PRF inicia Operação Carnaval 2026 com reforço e tolerância zero ao álcool
- Cidades DF Justiça aceita denúncia do MP e torna Pedro Turra réu por homicídio doloso
O chamado varejo ampliado, que inclui, além do comércio tradicional, segmentos como veículos, materiais de construção e atacado de alimentos, bebidas e fumo, também apresentou avanço. Em dezembro, houve crescimento de 0,6% frente a novembro na capital federal.
Já na comparação com o mesmo mês de 2024, o varejo ampliado subiu 6,2%, indicando expansão mais ampla do consumo em diferentes setores do comércio.
A receita nominal de vendas, que representa o faturamento do comércio sem descontar a inflação, teve alta de 1,4% em dezembro frente ao mês anterior, na série com ajuste sazonal. Em relação a dezembro de 2024, o crescimento foi de 9,4%.
Metade dos setores teve alta nas vendas
Entre os oito segmentos analisados no varejo do DF, quatro registraram aumento e quatro apresentaram queda na comparação anual.
Os maiores crescimentos foram observados em:
- Artigos de uso pessoal e doméstico (23,5%), em alta desde abril de 2025;
- Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (15,8%), com crescimento contínuo desde maio;
- Livros, jornais, revistas e papelaria (13,3%), em alta desde março;
- Hipermercados, supermercados, alimentos, bebidas e fumo (5,9%), com avanço desde abril.
Por outro lado, houve recuo em:
- Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (-18,1%);
- Móveis e eletrodomésticos (-4,1%);
- Tecidos, vestuário e calçados (-3,1%), em queda pelo quarto mês seguido;
- Combustíveis e lubrificantes (-0,7%), com retração desde junho de 2025.
O que mede a pesquisa
A Pesquisa Mensal de Comércio acompanha a movimentação do comércio varejista no país a partir da receita bruta de revenda de empresas formalizadas com 20 ou mais empregados. O levantamento, iniciado em 1995, divulga mensalmente dados sobre o volume e o faturamento das vendas no varejo e no varejo ampliado para o Brasil e as unidades da federação. A próxima divulgação, com resultados de janeiro de 2026, está prevista para 11 de março.