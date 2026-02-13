Comércio do DF cresce no fim do ano e fecha 2025 em alta

Na comparação com dezembro de 2024, as vendas no varejo do DF aumentaram 5,6% no último mês de 2025 - (crédito: Divulgação/IPEDF)

O volume de vendas do comércio varejista no Distrito Federal cresceu 1,6% em dezembro de 2025 na comparação com novembro, considerando os dados com ajuste sazonal. O resultado colocou a capital federal com a terceira maior variação positiva entre as unidades da Federação no mês. No país, o comércio recuou 0,4% no mesmo período.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Correio Braziliense (@correio.braziliense)

Na comparação com dezembro de 2024, as vendas no varejo do DF aumentaram 5,6%. No acumulado de 2025, a alta foi de 4,1% em relação ao ano anterior, segundo a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada pelo IBGE.

O chamado varejo ampliado, que inclui, além do comércio tradicional, segmentos como veículos, materiais de construção e atacado de alimentos, bebidas e fumo, também apresentou avanço. Em dezembro, houve crescimento de 0,6% frente a novembro na capital federal.

Já na comparação com o mesmo mês de 2024, o varejo ampliado subiu 6,2%, indicando expansão mais ampla do consumo em diferentes setores do comércio.

A receita nominal de vendas, que representa o faturamento do comércio sem descontar a inflação, teve alta de 1,4% em dezembro frente ao mês anterior, na série com ajuste sazonal. Em relação a dezembro de 2024, o crescimento foi de 9,4%.

Metade dos setores teve alta nas vendas

Entre os oito segmentos analisados no varejo do DF, quatro registraram aumento e quatro apresentaram queda na comparação anual.

Os maiores crescimentos foram observados em:

Artigos de uso pessoal e doméstico (23,5%), em alta desde abril de 2025;

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (15,8%), com crescimento contínuo desde maio;

Livros, jornais, revistas e papelaria (13,3%), em alta desde março;

Hipermercados, supermercados, alimentos, bebidas e fumo (5,9%), com avanço desde abril.

Por outro lado, houve recuo em:

Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (-18,1%);

Móveis e eletrodomésticos (-4,1%);

Tecidos, vestuário e calçados (-3,1%), em queda pelo quarto mês seguido;

Combustíveis e lubrificantes (-0,7%), com retração desde junho de 2025.

O que mede a pesquisa

A Pesquisa Mensal de Comércio acompanha a movimentação do comércio varejista no país a partir da receita bruta de revenda de empresas formalizadas com 20 ou mais empregados. O levantamento, iniciado em 1995, divulga mensalmente dados sobre o volume e o faturamento das vendas no varejo e no varejo ampliado para o Brasil e as unidades da federação. A próxima divulgação, com resultados de janeiro de 2026, está prevista para 11 de março.