Abre alas para os blocos; festa em Brasília começou e segue até 1º de março

A praça da QI 25 foi tomada pelos foliões no primeiro dia de carnaval - (crédito: Fotos: Bruna Gaston CB/DA Press)

O carnaval do Distrito Federal começou nesta sexta-feira (13/2) em Taguatinga Norte ao som de marchinhas, metais vibrantes e muita animação. O bloco Charanga da Alegria tomou conta da praça da QI 25, em frente à Facita e ao Batalhão das Artes, transformando o espaço em um grande ponto de encontro para famílias, artistas e foliões de todas as idades. Criado pela Cia Artcum — grupo que há mais de 30 anos leva o tradicional boi Jatobá ao "Quadradinho" —, o bloco abriu a programação carnavalesca com a proposta de resgatar a essência das festas de rua: proximidade, cultura popular e celebração coletiva.

Carnaval em família: Drica; o marido, Anderson; e as filhas Tereza e Ana Cecília (foto: Bruna Gaston CB/DA Press)

Crianças fantasiadas corriam pela praça e disputavam espaço para registrar as primeiras fotos da temporada. Entre os adultos, estava a nutricionista Natália Maximi, de 31 anos, que não escondia a empolgação. "Vou curtir até quarta-feira", contou, sorrindo, já com as fantasias prontas. A preparação começou dias antes. "Eu fiz as fantasias com antecedência e já deixei organizadas para cada dia, tudo no esquema para as festas", disse.

Natália costuma alternar entre viagens e a programação local, mas faz questão de prestigiar os blocos da capital. "Independentemente de onde vou, sempre vou pra curtir e celebrar a data", afirmou. Para ela, o carnaval vai além da folia. "Representa a alegria, a cultura do Brasil, que é muito diversa, rica, cheia de energia. É o momento que a gente tem para soltar todos os males que a gente carrega", destacou.

Natália pretende curtir todos os dias de carnaval (foto: Bruna Gaston CB/DA Press)

Veteranos da festa, o casal de artistas Fernando Ferreira, 34, e Ana Cláudia, 52, também marcou presença. Moradores de Taguatinga Norte, eles dizem que o carnaval em Brasília já faz parte do calendário fixo do casal. "Sempre! A gente já tem nossos bloquinhos favoritos, aqueles que a gente canta junto", contou Ana. Com o cronograma definido para todos os dias, eles garantem que a organização é parte fundamental da diversão. "Já está tudo fechado", brincaram.

Chamando atenção pela fantasia colorida e cheia de detalhes, Fernando explicou que a escolha deste ano foi estratégica. "Eu decidi fazer uma fantasia que eu posso usar todos os dias." A roupa existe há anos, mas ganha adaptações a cada edição. "Já tenho as peças há muito tempo, só muda o tecido, ajusta uma coisa ou outra e faz em casa mesmo", contou. Ana apostou no brilho para curtir a festa. "Deixei as fantasias mais elaboradas para os outros dias de festa."

Sobre o primeiro dia de festa, eles avaliaram como um aquecimento para a maratona carnavalesca. "É uma gracinha! A gente chegou agora, está no momento das crianças, está uma delícia. É um esquenta", comemoraram.

O casal Fernando e Ana Cláudia se empenhou nas fantasias (foto: Bruna Gaston CB/DA Press)

Para alguns, no entanto, o carnaval é também sinônimo de trabalho. É o caso de Drica Fralha, 35, moradora de Taguatinga e intérprete de bloco. A agenda dela será intensa nos próximos dias. "A gente vai trabalhar nos blocos. Amanhã, começam os do Plano Piloto e estaremos lá", antecipou.

Ao lado do marido, Anderson, e das filhas, Tereza Maria e Ana Cecília, Drica transforma a rotina puxada em experiência compartilhada. "Enquanto eu trabalho, elas estão se divertindo", disse, observando as crianças acompanharem a movimentação com entusiasmo. Para ela, a festa é também um espaço de convivência e construção de memórias. "Carnaval é união. É a gente estar junto, mesmo na correria", resumiu.

O Bloco Charanga da Alegria abriu a programação carnavalesca com a proposta de resgatar a cultura popular (foto: Bruna Gaston CB/DA Press)

CB Folia

Realizada pelo Correio Braziliense, 9ª edição do Prêmio #CBFolia 2026 se firma como o principal tributo à criatividade e à diversidade que tomam conta das ruas do Distrito Federal. Para avaliar o espetáculo, o Correio designou uma Comissão Julgadora formada por profissionais experientes da área de jornalismo.

A voz do público, claro, é fundamental na categoria de Melhor Bloco de Rua — Voto Popular. Para garantir a transparência do processo, cada internauta pode registrar apenas um voto em seu bloco favorito, utilizando obrigatoriamente um e-mail cadastrado no Gmail. Além da música, a estética da festa também é premiada: os leitores podem enviar fotos de suas produções para concorrer nas categorias de Melhor Fantasia Adulto e Infantil, que serão escolhidas pelo júri técnico.

A votação ocorre de forma democrática e exclusivamente pelo site oficial: carnaval.correiobraziliense.com.br/2026.

Tempo

Folião prevenido vale por dois e, neste carnaval, o guarda-chuva pode virar acessório oficial do look. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fim de semana será típico de verão brasiliense: calor, nuvens carregadas e pancadas de chuva aparecendo principalmente à tarde.

O sábado começa com muitas nuvens e temperatura amena, mínima de 18°C. Os termômetros sobem até os 29°C, com sensação de abafamento — a umidade varia entre 40% e 95%. À tarde e à noite, entram em cena as pancadas de chuva com trovoadas isoladas.

Neste domingo, o roteiro é parecido. A mínima segue nos 18°C e a máxima chega aos 30°C. O céu fica com muitas nuvens e há possibilidade de chuva isolada ao longo do dia. A umidade varia entre 45% e 95%, mantendo aquele clima típico de “calor com cara de tempestade a qualquer momento”.

Programação

Neste ano, as festas carnavalescas no DF ocorrem em regiões como Plano Piloto, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Planaltina, Gama, Sobradinho, Águas Claras, Riacho Fundo, São Sebastião, Cruzeiro, Guará, Estrutural, Recanto das Emas, Núcleo Bandeirante, Jardim Botânico, Fercal e Água Quente.

O DF Folia 2026 também conta com três grandes territórios — espaços de concentração permanente de foliões que funcionarão diariamente durante o principal período do Carnaval, ou seja, de sábado (14/2) a terça (17/2). Os territórios são: o Gran Folia 2026, localizado na Esplanada dos Ministérios, Quadrante 2; a Plataforma Monumental, no Museu Nacional da República; e o Setor Carnavalesco Sul - Circuito Brasília em Folia, instalado no Setor Comercial Sul, nas vias das quadras 5 e 3 e na Via S2.

O DF Folia 2026 é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF) e do Governo do Distrito Federal (GDF), realizada por meio de chamamento público com investimento total de R$ 10 milhões, em parceria com a Associação Artise de Arte, Cultura e Acessibilidade. Desse total, R$ 8,3 milhões foram destinados aos blocos.

No primeiro dia de programação, em 7 de fevereiro, saíram os blocos Tá Chic, Tá Bacana; Suvaco da Asa; Desodorante do Suvaco; Marchinhas 60+ Ano 2026; do Pretinho; e Galo Cego. No domingo, 8 de fevereiro, foi a vez dos eventos Carnaval Urgente 2026 e Cafuçu do Cerrado 2026.

Confira a programação do DF Folia 2026 divulgada pela Secec-DF, que começou no dia 7 e segue até 1º de março. De acordo com a pasta, esse roteiro está sujeito a alterações por motivos técnicos, operacionais ou de força maior.

13 de fevereiro (sexta-feira)

Charanga da Alegria, 14h às 19h30, St. Qi, Taguatinga

14 a 17 de fevereiro (sábado a terça-feira)

Gran Folia 2026, 16h à 1h, Esplanada dos Ministérios (Quadrante 2, Plano Piloto)

Plataforma Monumental, 13h às 21h, Museu Nacional da República (Setor Cultural da República, Plano Piloto)

Setor Carnavalesco Sul — Circuito Brasília em Folia, 10h às 22h, Setor Comercial Sul (vias das quadras 5 e 3 e Via S2, Plano Piloto)

Parque Folia Kids, 15h às 20h, Estacionamento 05 do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek(Plano Piloto)

Bloco Pagodão Delas, 19h às 22h, Setor Comercial Sul (Plano Piloto)

14 de fevereiro (sábado)

Bloco Guardiões do Samba, 18h às 3h, Praça do Gaguinho (bairro São José, São Sebastião)

Bloco Carnaflow, 10h às 23h, Praça do Cidadão (Ceilândia Norte)

Bloco Mamãe Taguá 2026, 12h às 20h, estacionamento do Centro Cultural do Taguaparque (Taguatinga)

Bloco do Rock — Quaresmada, 15h às 22h, Galeria dos Estados (Eixão Sul, Plano Piloto)

Bloco Brincantes do Gama, 16h às 21h, Praça Lourival Bandeira (Gama)

Bloco do Amor, 12h às 20h, Museu Nacional da República (Setor Cultural Sul, Plano Piloto)

Bloco Na Batida do Morro, 13h às 19h, Quadra 04 do Setor Comercial Sul (Plano Piloto)

Bloco Vassourinhas de Brasília, 15h às 19h, SCTS (Lote 1, Plano Piloto, concentração em frente ao Sesi Lab)

Aparelhinho, 11h às 19h, concentração na Fonte da Torre de TV com percurso pelo Eixo Monumental e encerramento atrás do Conic (Plano Piloto)

Aparelhinho, 9h às 23h59, Av. Recanto das Emas (Quadra 103, estacionamento público em frente ao shopping, Recanto das Emas)

Rebu o Bloco — Bloco Sapatão, 14h às 22h, Setor Bancário Sul (estacionamento ao fundo do edifício-sede do Banco do Brasil, Plano Piloto)

Sorriso da Rua, 9h às 13h, estacionamento do Estádio Augustinho Lima (Sobradinho)

Bloco Baile da Piki, 14h às 22h, Rua do Lazer (Águas Claras)

Bloco Saly, 17h às 22h, Setor Comercial Sul (Plano Piloto)

15 de fevereiro (domingo)

Grito Carnaval Bloco Menino de Ceilândia, 11h às 17h, EQNM 1/3 (Via NM 1, em frente ao Shopping Popular, Ceilândia)

Bloco Baratinha 2026 — A Criança Longe das Drogas, 13h às 20h, estacionamento 12 do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek (Plano Piloto)

Charrete, 12h às 20h, Praça Zé Ramalho (Acampamento Rabelo, Vila Planalto, Plano Piloto)

Seca Pimenteira, 15h às 22h, Avenida Ponte Alta (Quadra 603, Casa 16, Riacho Fundo 2)

Bloco dos Raparigueiros, 16h à 0h, Esplanada dos Ministérios (Plano Piloto)

Bloco da Toca, 16h às 22h, Rua do Lazer (Avenida Boulevard Norte, esquina com a Avenida Parque de Águas Claras)

Bloco Afro Àsè Dúdú, 16h às 23h, Taguaparque (estacionamento 2 em frente ao Centro Cultural, Taguatinga)

Bloco das 11, 17h às 23h59, Avenida Comercial (Quadra 04, Setor Leste, Estrutural, SCIA)

Bloco das Montadas, 13h às 21h, Museu Nacional da República (Setor Cultural da República, Plano Piloto)

Bloco dos Artistas, 15h às 19h, Parque de Águas Claras (às margens da Avenida Parque, Águas Claras)

Bloco Carnapati, 10h às 18h, Setor Bancário Sul (Quadra 1, estacionamento ao fundo do edifício-sede do Banco do Brasil, Plano Piloto)

Bloco Desmaiô, 10h às 20h, Galeria dos Estados (entre SCS e SBS, Plano Piloto)

Eu Acho é Pouco, 16h à 0h, Quadra 32/Lote 11/Praça do Gaguinho (Bairro São José, São Sebastião)

Eminha Kids, 9h às 14h, Quadra 300/Praça da Bíblia (Recanto das Emas)

Bloco de Pífanos Ventoinha de Canudo, 16h às 22h, atrás da comercial da 201 Norte (rumo ao túnel da tesourinha da 201/202 Norte, Plano Piloto)

System Safadown, 15h às 22h, Setor Comercial Sul (Setor Carnavalesco Sul, Plano Piloto)

16 de fevereiro (segunda-feira)

Bloco Deficiente é a Mãe, 13h às 18h, Praça Central da Feira da Torre de TV (Plano Piloto)

Eminha Kids, 9h às 14h, Quadra 300/Praça da Bíblia (Recanto das Emas)

Bloco Baratona, 13h às 20h, estacionamento 12 do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek (Plano Piloto)

Bloco Galinho de Brasília, 15h às 21h, Setor de Autarquias Sul (estacionamento da matriz da Caixa, Plano Piloto)

Bloquinho da Barriguda, 12h às 22h, St. Residencial Leste/Buritis (Quadra 1, ao lado do campo sintético, Planaltina

Concentra Mas Não Sai, 16h às 23h, SCES (Trecho 3, Conjunto 06, estacionamento do Minas Brasília Tênis Clube, Plano Piloto)

Bloco Só Contatinho, 14h às 18h, SHCES (Quadra 609 AE, estacionamento do Ginásio do Cruzeiro, Cruzeiro)

Grien — Grêmio Recreativo Infantil da Expressão Nordestina — Pintinho de Brasília, 9h às 14h, SAS (Quadra 3/4, atrás da matriz da Caixa Econômica Federal, Plano Piloto)

Bloco Vem Kem Ker, 17h à 0h, Avenida Central (Quadra 01, Conjunto 01, Setor Leste, Estrutural, SCIA)

Bloco Ledsbora, 15h às 22h, Setor Bancário Sul (Quadra 01, estacionamento do Edifício Luiza, Plano Piloto)

Bloco Brilho Cor e Som, 14h às 22h, Rua do Lazer (Águas Claras)

17 de fevereiro (terça-feira)

Bloco do Porão, 13h às 20h, Arena Conic (Setor de Diversões Sul, Conic, Plano Piloto)

Bloco de Pífanos Ventoinha de Canudo, 16h às 22h, atrás da comercial da 201 Norte (rumo ao túnel da tesourinha da 201/202 Norte, Plano Piloto)

Bloco H Zeiros, 14h às 22h, AE 03 (Praça Central do Riacho Fundo 1, Riacho Fundo)

Carna Rock, 15h às 21h, Rua 15 de Novembro (Planaltina)

Carnasarau, 17h às 23h, Praça da Bíblia (QNP 19, Área Especial, Ceilândia Norte)

Bloco do Seu Júlio, 14h às 20h, Parque de Exposições de Planaltina (Vila Nossa Senhora de Fátima)

Carnafercal, 14h às 20h, galpão da Feira Permanente da Fercal (Setor Engenho Velho, Fercal)

Du Nada Um Samba, 15h às 22h, Estação do Metrô do Guará

Bloco T.H.C (Techno, House e Carnaval), 15h às 22h, Setor Bancário Sul (Quadra 1, estacionamento do Bloco G, atrás do Edifício Luiza, Plano Piloto)

Groove do Bem, 16h às 23h, Taguaparque (estacionamento 02 em frente ao Centro Cultural, Taguatinga)

Bloco Pacotão, 12h às 20h, concentração na 302 Norte (com trajeto pela contramão da W3, sentido Gran Folia, Plano Piloto)

Carnaguariba — 7ª edição, 15h às 22h, EQNN 18/20 (Guariroba, Ceilândia Sul)

21 de fevereiro (sábado)

Bloco Maria Vai Casoutras, 13h às 21h, estacionamento Ana Lídia (Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto)

Bloco Calango Alternativo — edição “Rolê da Quebrada e da Diversidade”, 14h às 23h, corredor ao lado da Home Center Castelo Forte e Caesb (QN 302, Conjunto 08, Samambaia Sul)

Bloco Joaninha, 12h às 20h, estacionamento do Centro Cultural do Taguaparque (Taguatinga)

Bloco Ressaca do Carnaval de Brasília, 16h à 0h, Núcleo Bandeirante

22 de fevereiro (domingo)

Bloco Manga Botânica, 14h às 22h, Parque Vivencial do Jardim Botânico 3 (Jardim Botânico)

Choro no Eixo com Márcio Marinho e convidados, 9h às 17h, Eixão (altura da 7 Norte, Plano Piloto)

28 de fevereiro (sábado)

Samba Quente, 18h à 0h, Quadra 01 (Lote 22/23, estacionamento em frente à Administração Regional, Água Quente)

Canteiro do Samba — A Maratona da Ressaca, 16h às 4h, Setor Bancário Sul (Quadra 02, Plano Piloto)



1º de março (domingo)

Bloco Carnaval Delas, 15h às 22h, Praça São Sebastião (Setor Tradicional, Planaltina)

Carnaflash, 16h às 22h30, Praça da Bíblia (Setor P, QNP 19E, Ceilândia)

Filhos de Guetta, 15h às 22h, Galeria dos Estados (SBS Quadra 02, Loja 46, Asa Sul, Plano Piloto)

Canteiro do Samba — A Maratona da Ressaca, 16h às 4h, Setor Bancário Sul (Quadra 02, Plano Piloto)



