Suspeito de estuprar criança de 11 anos é preso em São Sebastião

Um homem de 51 anos foi preso por suspeita de estuprar uma criança de 11 anos na saída de uma escola. A detenção, feita por policiais da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), na noite de sexta-feira (13/2), fez parte do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião por estupro de vulnerável.

Segundo as investigações, o homem teria atraído a menina oferecendo materiais escolares a ela. Após o abuso, o criminoso teria ameaçado a vítima para que ela não denunciasse o crime.

Os policiais encontraram o suspeito perto da casa da mãe dele. Ao perceber a aproximação da equipe, ele tentou fugir, entrou na residência e se escondeu no telhado. O homem foi localizado, preso e levado para a delegacia, onde foram cumpridos os procedimentos previstos no mandado de prisão.