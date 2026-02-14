PMDF barra facas, tesouras e drogas em revistas no carnaval de Brasília

Facas, tesouras, estiletes, garrafas de vidro, soco inglês e porções de entorpecentes já estão entre os materiais apreendidos pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) neste sábado de carnaval (14/2). As apreensões ocorreram nas linhas de revista montadas em pontos estratégicos de acesso às áreas de festa, principalmente na região central de Brasília. Até esta publicação, foram recolhidos 60 objetos perfurocortantes.

Segundo a corporação, as abordagens seguem ao longo do dia e da noite, por isso, o balanço ainda não tem números consolidados. O objetivo é impedir que objetos proibidos e substâncias ilícitas entrem nos blocos e festas carnavalescas, reduzindo riscos de brigas, ferimentos e outros crimes durante a folia.

O policiamento está concentrado nas proximidades da Rodoviária do Plano Piloto e da Galeria dos Estados, onde há grande circulação de foliões. Nesses locais, os militares realizam revistas pessoais e inspeção de bolsas e mochilas. A PMDF informou que a fiscalização é preventiva e visa garantir que o público aproveite os eventos com segurança.

A corporação chama atenção para a lista de itens proibidos. Não podem ser levados aos blocos armas de qualquer tipo, objetos perfurocortantes — como facas e canivetes —, tesouras (inclusive as de unha), garrafas de vidro, aerossóis em geral (como desodorantes e perfumes), além de lança-perfume e outras drogas ilícitas. Mesmo objetos considerados pequenos ou de uso pessoal serão retidos durante as revistas.

Além do policiamento ostensivo, a operação conta com o apoio de cães farejadores, que auxiliam na identificação de entorpecentes e outros materiais proibidos. A PMDF reforça que as ações seguem até o encerramento das festas e que novas apreensões podem ocorrer ao longo do carnaval.