DF Folia teve queda de 42,9% nas ocorrências policiais em 2025, diz Ibaneis

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, afirmou, por meio de uma postagem nas redes sociais, que o planejamento e o reforço na presença do poder público garantiram uma redução de 42,9% na média diária de ocorrências policiais durante o DF Folia do ano passado. Segundo ele, o resultado é fruto de organização prévia, integração das forças de segurança e cuidado com a população ao longo dos dias de festa.

De acordo com o governador, a estratégia será mantida e ampliada em 2026, com segurança reforçada e estrutura organizada em todas as regiões administrativas. “Seguimos trabalhando para garantir um carnaval com respeito, convivência e proteção para todos”, destacou.

Além do balanço positivo na área de segurança, Ibaneis reforçou campanhas de conscientização voltadas ao respeito e à prevenção de crimes, especialmente contra as mulheres. “Não é não. Assédio é crime e não tem espaço na folia. O carnaval é para todos, com segurança e dignidade”, afirmou.

O chefe do Executivo também orientou os foliões a adotarem medidas de responsabilidade durante a festa. Entre as recomendações, estão não dirigir após consumir bebida alcoólica, optar por transporte público, aplicativos ou motorista da rodada, além de manter atenção redobrada com pertences pessoais em locais de grande concentração de público.

Outra preocupação destacada é com a saúde dos participantes. A orientação é manter a hidratação, alimentar-se adequadamente e respeitar os próprios limites físicos durante os dias de evento.

Para 2026, o governo afirma que seguirá investindo em organização, presença das forças de segurança e campanhas educativas, com o objetivo de assegurar um Carnaval marcado pela alegria, mas também pela responsabilidade e pelo respeito.