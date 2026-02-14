InícioCidades DF
SEGURANÇA PÚBLICA

Visitantes são flagrados com fumo e droga em penitenciária do DF

Cadela farejadora do Núcleo de Operações com Cães identificou 329g de fumo com mulher na triagem; homem foi preso com substância semelhante a haxixe

Visitantes são flagrados com material ilícito em penitenciária de regime fechado - (crédito: Seape/DF)
Visitantes são flagrados com material ilícito em penitenciária de regime fechado - (crédito: Seape/DF)

Em revista de visitantes, uma mulher foi interceptada durante o patrulhamento na área de triagem da Penitenciária do Distrito Federal II, com 329g de fumo. O ocorrido aconteceu nesta quinta-feira (12), na penitenciária de regime fechado, durante a revista de visitantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Os policias penais, do Núcleo de Operações com cães (NOC), da Polícia Penal do Distrito Federal, interceptaram a visitante. Conduzida por uma servidora, a cadela de faro K9, chamada Brisa, identificou a presença de dez invólucros de fumo na calça da infratora.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo informações da Seape/DF, os cães ainda encontraram 161g de fumo em embalagens originais, dispensados no banheiro da área externa da penitenciária.

Outro visitante foi pego com 20g de substância entorpecente esverdeada - a suspeita é de que seja haxixe.

O homem estaria passando pelo scanner corporal, até que o volume suspeito em suas roupas chamou atenção. Preso em flagrante, ele foi levado para a 30ª DP e São Sebastião, onde permanece à disposição da Justiça.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 14/02/2026 21:15
SIGA
x