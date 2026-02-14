Visitantes são flagrados com fumo e droga em penitenciária do DF

Em revista de visitantes, uma mulher foi interceptada durante o patrulhamento na área de triagem da Penitenciária do Distrito Federal II, com 329g de fumo. O ocorrido aconteceu nesta quinta-feira (12), na penitenciária de regime fechado, durante a revista de visitantes.
Os policias penais, do Núcleo de Operações com cães (NOC), da Polícia Penal do Distrito Federal, interceptaram a visitante. Conduzida por uma servidora, a cadela de faro K9, chamada Brisa, identificou a presença de dez invólucros de fumo na calça da infratora.
Segundo informações da Seape/DF, os cães ainda encontraram 161g de fumo em embalagens originais, dispensados no banheiro da área externa da penitenciária.
Outro visitante foi pego com 20g de substância entorpecente esverdeada - a suspeita é de que seja haxixe.
O homem estaria passando pelo scanner corporal, até que o volume suspeito em suas roupas chamou atenção. Preso em flagrante, ele foi levado para a 30ª DP e São Sebastião, onde permanece à disposição da Justiça.
