Carnapati reúne criançada na Galeria dos Estados

A folia infantil começou por volta das 15h, deste domingo (14/02), na Galeria dos Estados - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

A folia infantil no bloco Carnapati começou por volta das 15h deste domingo (14/02), na Galeria dos Estados. A DJ Loly deu início às atrações musicais.

Entre as brincadeiras para a criançada, até as 18h, haverá um show de fanfarra, os palhaços cosmonautas e um espetáculo de saltimbancos.

De acordo com Tereza Padilha, organizadora do evento, a inovação da festa neste ano são os serviços de microchipagem, carteira de identidade e vacinação oferecidos para os animais. Ao todo, serão distribuídos 500 vacinas e microchipagem aos pets.

Para participar, basta trazer o animal até o bloco Carnapati, pegar uma senha, trazer um quilo de ração para doar e receber a vacina e o chip.

