Baratinha atrai mais de 75 mil foliões, celebrando a tradição do carnaval infantil

Referência em carnaval seguro no Distrito Federal, o Bloco Baratinha reuniu mais de 75 mil foliões antes mesmo de o evento chegar ao fim, às 20h. Os dados foram fornecidos pela Polícia Militar do DF e coletados às 17h. A festa iluminou os olhos da garotada que passou pelo Parque Ana Lídia, no Estacionamento 12. Durante toda a tarde, música, dança e brincadeiras mantiveram viva a tradição de transformar o Parque da Cidade em um grande playground folião.

Neste domingo (15/2), bandas como Trem das Cores, Chiquita Bacana e Banda da Baratinha animaram o público, com repertórios tipicamente carnavalescos, que envolvem os pequenos foliões em música, dança e diversão. Além das apresentações, as crianças puderam brincar em pula-pulas e tirar fotos com personagens do universo infantil.

No colo dos pais, o pequeno Ravi Lopes, 3 anos, viu de longe o cão da Patrulha Canina. O pedido do garoto? Conhecer o personagem de perto. Entre abraços com o rapaz fantasiado, parecia estar vivendo um dia inesquecível. Vestido de Batman, Ravi participa anualmente dos blocos infantis com a família. Amanda Lopes, 28, conta que frequentar os blocos é uma tradição familiar: “Meus tios vêm com os filhos, e eu vinha com os meus pais. Este ano, estamos todos aqui com as nossas crianças".

Ravi Lopes, vestido de Batman (foto: Beatriz Mascarenhas)

Bruno Lima, 36 anos, veio de Águas Claras com a filha, Isis Maya Lima, de 1 ano, para curtir o Bloco Baratinha pela primeira vez. No carnaval do ano passado, com apenas três meses, ela ficou em casa, mas agora os pais decidiram trazê-la para que se acostume com a folia desde cedo.

“Escolhemos a fantasia de pipoca porque, desde que aprendeu a andar, ela não para um segundo”, contou Bruno. Ele explicou que a família frequenta bloquinhos tradicionais de Brasília e vê a participação da filha como uma forma de introduzi-la à música e à diversão do carnaval desde pequena.











Com fantasias de grupo, Wellington de Almeida, 36 anos, Ingrid Nunes, 39, e Ivy Nunes, 4, foram ao Bloco Baratinha vestidos de Chapolim Colorado e Chiquinha. A personagem é a favorita da menina, que reaproveitou a fantasia usada em seu aniversário no domingo de carnaval. Apesar das diferenças geracionais, os pais de Ivy gostam de apresentar à filha um pouco da cinematografia que fez sucesso em sua época, como Castelo Rá-Tim-Bum e Chaves, que ela assiste em casa. “Ela adora a Chiquinha, é sua personagem favorita, e hoje fez questão de dar vida a ela”, brinca a mãe, que carregava a filha no colo.

