Baratinha atrai mais de 75 mil foliões, celebrando a tradição do carnaval infantil

Espuma, fantasias e muito confete tomaram conta do Parque da Cidade neste domingo (15/2). As crianças puderam brincar em pula-pulas e tirar fotos com personagens do universo infantil

Bloco Baratinha Carnaval 2026 - (crédito: Marcelo Ferreira/ CB.DA Press)
Bloco Baratinha Carnaval 2026 - (crédito: Marcelo Ferreira/ CB.DA Press)

Referência em carnaval seguro no Distrito Federal, o Bloco Baratinha reuniu mais de 75 mil foliões antes mesmo de o evento chegar ao fim, às 20h. Os dados foram fornecidos pela Polícia Militar do DF e coletados às 17h. A festa iluminou os olhos da garotada que passou pelo Parque Ana Lídia, no Estacionamento 12. Durante toda a tarde, música, dança e brincadeiras mantiveram viva a tradição de transformar o Parque da Cidade em um grande playground folião.

Neste domingo (15/2), bandas como Trem das Cores, Chiquita Bacana e Banda da Baratinha animaram o público, com repertórios tipicamente carnavalescos, que envolvem os pequenos foliões em música, dança e diversão. Além das apresentações, as crianças puderam brincar em pula-pulas e tirar fotos com personagens do universo infantil.

No colo dos pais, o pequeno Ravi Lopes, 3 anos, viu de longe o cão da Patrulha Canina. O pedido do garoto? Conhecer o personagem de perto. Entre abraços com o rapaz fantasiado, parecia estar vivendo um dia inesquecível. Vestido de Batman, Ravi participa anualmente dos blocos infantis com a família. Amanda Lopes, 28, conta que frequentar os blocos é uma tradição familiar: “Meus tios vêm com os filhos, e eu vinha com os meus pais. Este ano, estamos todos aqui com as nossas crianças".

 

Criança no colo de um rapaz vestido de um dos personagens do Patrulha Canina
Ravi Lopes, vestido de Batman (foto: Beatriz Mascarenhas)

Bruno Lima, 36 anos, veio de Águas Claras com a filha, Isis Maya Lima, de 1 ano, para curtir o Bloco Baratinha pela primeira vez. No carnaval do ano passado, com apenas três meses, ela ficou em casa, mas agora os pais decidiram trazê-la para que se acostume com a folia desde cedo.

“Escolhemos a fantasia de pipoca porque, desde que aprendeu a andar, ela não para um segundo”, contou Bruno. Ele explicou que a família frequenta bloquinhos tradicionais de Brasília e vê a participação da filha como uma forma de introduzi-la à música e à diversão do carnaval desde pequena.

  • Bruno Lima e Isis Maya Lima, vestida de pipoca
    Bruno Lima e Isis Maya Lima, vestida de pipoca Beatriz Mascarenhas
  • Família fantasiada de Chapolim Colorado
    Família fantasiada de Chapolim Colorado Beatriz Mascarenhas
  • Milhares de foliões passaram pelo bloco no domingo de carnaval
    Milhares de foliões passaram pelo bloco no domingo de carnaval Marcelo Ferreira
  • O bloco ocorre anualmente há 43 anos
    O bloco ocorre anualmente há 43 anos Marcelo Ferreira

Com fantasias de grupo, Wellington de Almeida, 36 anos, Ingrid Nunes, 39, e Ivy Nunes, 4, foram ao Bloco Baratinha vestidos de Chapolim Colorado e Chiquinha. A personagem é a favorita da menina, que reaproveitou a fantasia usada em seu aniversário no domingo de carnaval. Apesar das diferenças geracionais, os pais de Ivy gostam de apresentar à filha um pouco da cinematografia que fez sucesso em sua época, como Castelo Rá-Tim-Bum e Chaves, que ela assiste em casa. “Ela adora a Chiquinha, é sua personagem favorita, e hoje fez questão de dar vida a ela”, brinca a mãe, que carregava a filha no colo.

Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 15/02/2026 18:52 / atualizado em 15/02/2026 21:09
