Àsé Dúdú agita o Taguaparque e celebra 38 anos com o tema "O Futuro é Ancestral"

O Grupo Cultural Àsé Dúdú tomou conta do Taguaparque neste domingo (15/2) e transformou o espaço em uma grande celebração da cultura afro-brasileira. O bloco comemora 38 anos de história com o tema “O Futuro é Ancestral”.

No repertório, ritmos como samba-reggae, ijexá, afoxé, samba afro e maracatu ecoam pelo Taguaparque, reafirmando a identidade sonora do bloco e sua conexão com as tradições de matriz africana. A festividade reforça o Àsé Dúdú como espaço de afirmação cultural, formação política e encontro comunitário.

A programação começou com o Baile Infantil, que animou as crianças com apresentações culturais, música, distribuição de brindes, equipe de recreação e a presença do Robô LED.

Ao longo da tarde, o público acompanha apresentações afro-brasileiras da Capoeira Asé Dúdú e do Coletivo Sambadeiras de Bimba Filhas de Biloca, além da participação da Escola de Samba Capela Imperial e da Orquestra Popular Menino de Ceilândia, dois importantes patrimônios culturais do Distrito Federal.

O ponto alto da festa acontece com o show da Banda Afro Percussiva Àsé Dúdú, às 20h30, que conduz o cortejo pelo parque e embala o público com a força da bateria e dos tamborins.

Segundo a organização, o tema “O Futuro é Ancestral” propõe reconhecer a ancestralidade como fundamento da existência coletiva. A celebração homenageia quem veio antes, fortalece quem está presente e projeta caminhos para as próximas gerações, valorizando a oralidade, os saberes dos mais velhos e as relações comunitárias”, disse mestre Alysson Bambu.

Fundado em 6 de setembro de 1987, o Grupo Cultural Àsé Dúdú surgiu no contexto do movimento negro brasiliense como resposta à invisibilidade da população negra no carnaval da capital federal. Ao longo de 38 anos de atuação ininterrupta, o bloco levou a primeira bateria afro à W3 Sul e consolidou Taguatinga como um polo cultural de referência no Entorno.

Para além de ser somente um bloco carnavalesco, o Àsé Dúdú atua como instituição de preservação da cultura afro-diaspórica, promoção dos direitos humanos e combate ao racismo, especialmente o racismo religioso. Nesta edição histórica, o bloco reafirma, em pleno funcionamento no Taguaparque, que o futuro se constrói com memória, resistência e ancestralidade.

Serviço

Bloco Afro Àsé Dúdú 2026

Data: 15 de fevereiro

Horário: 16h às 23h

Local: Taguaparque — estacionamento do Centro Cultural, Taguatinga (DF)

Entrada gratuito

Classificação livre

