Colisão na M Norte, em Ceilândia, deixa um morto e três feridos

Uma colisão entre dois carros provocou a morte de uma pessoa e deixou outras três feridas na madrugada de sábado (15/2), na QNM 42, conjunto C, M Norte, em frente à Powerful Veículos, em Ceilândia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o chamado foi registrado às 2h11, e quatro viaturas foram deslocadas para a ocorrência. Ao chegarem, os militares isolaram a área, garantiram a segurança da cena e iniciaram o atendimento às vítimas seguindo os protocolos de trauma.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Leonardo Ferreira, morto após ser espancado em briga, foi enforcado

Quatro pessoas receberam socorro. Três delas estavam conscientes e orientadas. A quarta vítima, um homem, foi encontrada em parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação cardiopulmonar realizadas pelos bombeiros, a morte foi confirmada ainda no local.

A Polícia Militar do Distrito Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal também foram acionadas para a ocorrência.

As causas do acidente não foram informadas, e não há, até o momento, imagens ou detalhes adicionais sobre as circunstâncias da colisão.

%MCEPASTEBIN%

Leonardo Ferreira, morto após ser espancado em briga, foi enforcado