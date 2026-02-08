InícioCidades DF
Acidente

Colisão entre carros deixa um ferido na DF-009, sentido no Lago Norte

A batida na DF-009 envolveu um Honda City prata e um Citroën C3 preto, cujo condutor precisou ser encaminhado a um hospital

Apesar do susto, o motorista do Citroën foi avaliado no local e, por não apresentar lesões aparentes, foi liberado - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Apesar do susto, o motorista do Citroën foi avaliado no local e, por não apresentar lesões aparentes, foi liberado - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma colisão entre dois carros deixou uma pessoa ferida, no início da noite deste domingo (8/2). O acidente ocorreu por volta das 18h18 na DF-009, nas proximidades do Núcleo Rural Bananal, sentido Lago Norte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A batida envolveu um Honda City prata e um Citroën C3 preto. O condutor do Honda City recebeu os primeiros socorros das guarnições ainda na pista, sendo submetido ao protocolo de trauma. Após a regulação médica, a vítima foi transportada consciente e orientada para uma unidade hospitalar de referência da região.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Apesar do susto, o motorista do Citroën foi avaliado no local e, por não apresentar lesões aparentes, foi liberado pelas equipes de resgate sem necessidade de internação. Até o momento, as causas e a dinâmica exata da colisão permanecem desconhecidas. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar (PMDF).

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 08/02/2026 21:40 / atualizado em 08/02/2026 21:42
SIGA
x