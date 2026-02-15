Três homens se afogam no Lago Paranoá; um deles foi reanimado pelos bombeiros

Todos as vítimas foram resgatadas com vida pelo Corpo de Bombeiros - (crédito: Serviço Operacional de Informação Pública)

— Por Beatriz Mascarenhas

O domingo de carnaval (15/2) foi marcado pelo afogamento de três homens no Lago Paranoá. O acidente ocorreu perto da Ponte JK e o Corpo de Bombeiros foi chamado para prestar socorro às 17h40. Uma equipe que fazia a ronda no espelho d'água avistou as vítimas e colocou em prática as técnicas de resgate, inclusive com equipes de mergulho.

Duas das três vítimas necessitaram de atendimento hospitalar. Uma delas, inclusive, teve parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimada pelos bombeiros militares ainda no ponto de afogamento. O outro homem recebeu cuidados, mas não quis ir para a unidade de saúde.

Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre as condições clínicas daqueles que foram hospitalizados. O Corpo de Bombeiros também não detalhou se as vítimas estavam em alguma embarcação ou se nadavam às margens do lago.

Todos as vítimas foram resgatadas com vida pelo Corpo de Bombeiros (foto: Serviço Operacional de Informação Pública)

Outro caso

Há pouco mais de uma semana, no sábado (7/2), um homem foi encontrado morto no Lago Paranoá. O caso ocorreu na altura da SHIS QI 25, também próximo à Ponte JK. Quando os bombeiros chegaram o corpo do rapaz estava boiando a cerca de 15 a 20 metros da margem.



