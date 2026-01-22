InícioCidades DF
Idoso morre após se afogar em piscina no Núcleo Bandeirante

Apesar das tentativas de reanimação realizadas por cerca de 40 minutos pelos bombeiros, a vítima não resistiu e teve o óbito confirmado no local

Socorristas encontraram a vítima deitada ao solo sem sinais vitais - (crédito: Divulgação)
Um idoso morreu após se afogar em uma piscina na manhã desta quinta-feira (22/1), na SMPW Quadra 14, Conjunto 2, no Núcleo Bandeirante. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 10h05.

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a vítima caída no chão, já sem sinais vitais. As equipes iniciaram imediatamente os procedimentos previstos no protocolo para casos de afogamento, com manobras de reanimação cardiopulmonar realizadas por aproximadamente 40 minutos. Apesar dos esforços, o óbito foi declarado no local pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Civil foi acionada para os procedimentos legais. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Vitória Torres e Letícia Mouhamad
postado em 22/01/2026 13:58
