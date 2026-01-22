Idoso morre após se afogar em piscina no Núcleo Bandeirante

Um idoso morreu após se afogar em uma piscina na manhã desta quinta-feira (22/1), na SMPW Quadra 14, Conjunto 2, no Núcleo Bandeirante. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 10h05.
Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a vítima caída no chão, já sem sinais vitais. As equipes iniciaram imediatamente os procedimentos previstos no protocolo para casos de afogamento, com manobras de reanimação cardiopulmonar realizadas por aproximadamente 40 minutos. Apesar dos esforços, o óbito foi declarado no local pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A Polícia Civil foi acionada para os procedimentos legais. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.
