Veja quem são os acusados envolvidos na morte de jovem de 19 anos no DF

Veja quem são os acusados envolvidos na morte de jovem de 19 anos em Sobradinho - (crédito: Material cedido ao Correio)

Os acusados de estarem envolvidos na morte de Leonardo Ferreira da Silva, de 19 anos, foram identificados como Jardel de Nóbrega Martins, 27 anos e Wanderson da Fonseca, 29.

A briga aconteceu na madrugada do último domingo (15/2), no bairro Nova Colina, em Sobradinho II, próximo à casa de Leonardo.

No vídeo da briga, filmado por Wanderson, Jardel aparece aplicando um golpe conhecido como mata-leão, principal suspeita da morte de Leonardo, segundo a polícia.

Os dois foram presos ainda no domingo e esperaram audiência de custódia que deve acontecer nesta segunda-feira (16/2).

Tanto Jardel como Wanderson possuem antecedentes criminais. O agressor, Janderson, estava em liberdade provisória por tráfico de drogas. Wanderson, por sua vez, possui passagens por agressão no contexto da Lei Maria da Penha.

O caso está sendo investigado como homicídio. Os dois acusados não revelaram a motivação para a briga durante o depoimento. Se condenados, podem cumprir pena entre 6 e 20 anos.