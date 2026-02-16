InícioCidades DF
SOBRADINHO

Veja quem são os acusados envolvidos na morte de jovem de 19 anos no DF

No vídeo da briga filmado por Wanderson, Jardel aparece aplicando um golpe conhecido como mata-leão. Ambos são investigados por homicídio

Veja quem são os acusados envolvidos na morte de jovem de 19 anos em Sobradinho - (crédito: Material cedido ao Correio)
Os acusados de estarem envolvidos na morte de Leonardo Ferreira da Silva, de 19 anos, foram identificados como Jardel de Nóbrega Martins, 27 anos e Wanderson da Fonseca, 29.

A briga aconteceu na madrugada do último domingo (15/2), no bairro Nova Colina, em Sobradinho II, próximo à casa de Leonardo.

No vídeo da briga, filmado por Wanderson, Jardel aparece aplicando um golpe conhecido como mata-leão, principal suspeita da morte de Leonardo, segundo a polícia. 

Os dois foram presos ainda no domingo e esperaram audiência de custódia que deve acontecer nesta segunda-feira (16/2). 

Tanto Jardel como Wanderson possuem antecedentes criminais. O agressor, Janderson, estava em liberdade provisória por tráfico de drogas. Wanderson, por sua vez, possui passagens por agressão no contexto da Lei Maria da Penha.

O caso está sendo investigado como homicídio. Os dois acusados não revelaram a motivação para a briga durante o depoimento. Se condenados, podem cumprir pena entre 6 e 20 anos.

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 16/02/2026 10:28 / atualizado em 16/02/2026 13:02
