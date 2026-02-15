Trabalhador soterrado em obra no Ceasa morre após dois dias internado

Trabalhador que ficou soterrado em obra da Ceasa morreu dois dias após acidente - (crédito: CBMDF)

O trabalhador Joaquim Vieira Carvalho morreu dois dias após ser totalmente soterrado enquanto trabalhava em uma obra nas dependências do Centro de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa-DF), na última quinta-feira (12/2). Ele prestava serviços para a empresa JW Infra.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), Joaquim ficou cerca de cinco minutos sob a terra até ser resgatado pelas equipes de socorro. Após ser retirado, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Os bombeiros realizaram aproximadamente 40 minutos de manobras de reanimação até conseguirem reverter o quadro.

Em estado grave, o trabalhador foi encaminhado ao Hospital de Base, onde permaneceu internado até sábado (14/2), quando morreu durante a madrugada.

Em nota, o Ceasa-DF lamentou a morte de Joaquim. “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Joaquim Vieira Carvalho, trabalhador que sofreu o acidente ocorrido recentemente em nossas dependências, vindo a óbito nesta madrugada”, informou o órgão. A instituição também se solidarizou com familiares, amigos e colegas de trabalho.

A empresa JW Infra, para a qual Joaquim prestava serviços, também divulgou nota de pesar. “Com profunda tristeza comunicamos o falecimento de Joaquim Vieira Carvalho, colaborador que sofreu acidente ocorrido no dia 12/02/2026. Recebemos a notícia com grande consternação e nos solidarizamos com familiares e amigos neste momento de dor”, declarou a empresa, que manifestou apoio à família.

As circunstâncias do acidente não foram detalhadas até o momento.

Leia as notas na íntegra:

Ceasa

JW Infra

À família, nossas condolências e apoio.