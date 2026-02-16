Quatro pessoas ficaram feridas em colisão entre dois carros e uma moto no Paranoá

A colisão entre dois carros e uma moto deixou quatro pessoas feridas, na quadra 28 do Paranoá. O pedido de socorro para o Corpo de Bombeiro chegou às 19h34. Os militares prestaram os primeiros socorros às vítimas e, em seguida, encaminharam os feridos para o hospital.
O sinistro de trânsito ocorreu na noite de domingo (15/2) e o local da batida precisou ser isolado para a atuação do corpo de bombeiros e para evitar outros sinistros. A Polícia Militar fez a preservação da cena até a chegada dos peritos da Polícia Civil.
Até o fechamento desta matéria, não havia informaçãoes sobre quem são as vítimas e o estado de saúde delas. Quanto às causas do sinistro de trânsito, só serão reveladas após a perícia que demora, em média, 30 dias para ser concluída.
*Estagiário sob a supervisão de Adriana Bernardes
