Quatro pessoas ficaram feridas em colisão entre dois carros e uma moto no Paranoá

As quatros vítimas do sinistro de trânsito foram resgatadas pelos bombeiros e levadas para o hospital. O caso ocorreu no Paranoá

Colisão deixa quatro feridos no Paranoá - (crédito: CBMDF)
Colisão deixa quatro feridos no Paranoá - (crédito: CBMDF)

A colisão entre dois carros e uma moto deixou quatro pessoas feridas, na quadra 28 do Paranoá. O pedido de socorro para o Corpo de Bombeiro chegou às 19h34. Os militares prestaram os primeiros socorros às vítimas e, em seguida, encaminharam os feridos para o hospital. 

O sinistro de trânsito ocorreu na noite de domingo (15/2) e o local da batida precisou ser isolado para a atuação do corpo de bombeiros e para evitar outros sinistros. A Polícia Militar fez a preservação da cena até a chegada dos peritos da Polícia Civil. 

Até o fechamento desta matéria, não havia informaçãoes sobre quem são as vítimas e o estado de saúde delas. Quanto às causas do sinistro de trânsito, só serão reveladas após a perícia que demora, em média, 30 dias para ser concluída. 

*Estagiário sob a supervisão de Adriana Bernardes

 

Artur Maldaner*

Trabalho e Formação/ Eu Estudante

Jornalista em andamento.

Por Artur Maldaner*
postado em 16/02/2026 15:02
