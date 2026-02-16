Corpo de jovem agredido em briga será enterrado nesta terça (17/2)

Jovem que morreu em briga foi enforcado antes, diz delegado - (crédito: Material Cedido ao Correio)

O corpo do estudante Leonardo Ferreira da Silva, 19 anos, morto após uma briga na região da Nova Colina, em Sobradinho II, no domingo (15/2), será enterrado nesta terça-feira (17/2), no cemitério de Sobradinho.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao Correio, a tia dele, Simone da Silva, informou que o velório começa às 8h30 e vai até as 10h30. O enterro acontece logo depois, às 11h. Leonardo foi morto após uma briga com Jardel de Nóbrega, 27, na madrugada desse domingo (15/2). A vítima chegou a ser encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Velório e sepultamento vão ocorrer em cemitério de Sobradinho (foto: Material cedido ao Correio)

Barbárie

Esta é a segunda morte registrada no Distrito Federal decorrente de lesões causadas por brigas, num intervalo de apenas oito dias. No último dia 7, Rodrigo Castanheira, de 16 anos, morreu após ficar 16 dias em coma depois de ser agredido pelo ex-piloto Pedro Turra, 19 anos.

Turra está preso na ala de segurança máxima da Papuda, medida adotada para garantir a integridade física dele. O ex-piloto foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) por homicídio doloso, quando há intenção de matar.



Leia também: PMDF prende suspeito que venderia crack durante o carnaval

Filmagens

Assim como o caso de Pedro Turra agredindo Rodrigo, toda a briga que tirou a vida de Leonardo foi registrada em vídeo. A polícia o identificou como Wanderson da Fonseca, 29. Tanto o agressor, quanto o homem que filmou estão presos. O delegado Hugo Maldonado da 13ª DP (Sobradinho I), que vai investigar o caso, explicou que o fato de incentivar a briga foi o motivo de ele autuar Wanderson da Fonseca. "Ele assumiu um papel de árbitro, incentivando e ditando as regras para a briga", disse.

A exata causa da morte de Leonardo ainda será determinada por exames do Instituo Médico Legal (IML). Maldonado explicou que a principal suspeita é que o mata-leão aplicado por Jardel tenha vitimado Leonardo. "Estamos considerando que esse golpe tenha matado o jovem. Entretanto, ainda não podemos concretizar", explicou.



Se condenados pelo crime de homicídio, eles podem ficar presos por 8 a 20 anos.



