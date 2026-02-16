Mulher desaparece em evento de carnaval no Museu da República; PCDF investiga

As buscas já foram realizadas e caso é apurado pela 5ª DP - (crédito: Reprodução/Paulo Cabral)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o desaparecimento de uma mulher, de 30 anos, que foi vista pela última vez por volta das 22h, de sábado (14/2), durante um evento de carnaval realizado no Museu Nacional.

De acordo com informações preliminares da corporação, após o registro do desaparecimento, foram realizadas buscas iniciais em unidades de saúde e hospitais da região. Até o momento, a mulher não foi localizada.

O caso está sendo apurado pela 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), responsável pela área onde o fato ocorreu.

A reportagem entrou em contato com a delegacia para obter mais detalhes sobre as circunstâncias do desaparecimento, possíveis linhas de investigação e atualização das buscas, mas até o momento não teve retorno. Em caso de resposta, o texto será atualizado.