Na Batida do Morro faz chão tremer no Museu Nacional com funk

Fabricio Silva, de 34 anos, se vestiu com o manto da Akatsuki - (crédito: Foto/Vitória Torres)

O Bloco Na Batida do Morro levou o som do funk para a Esplanada e fez o chão tremer no Museu Nacional da República, nesta segunda-feira (16/2). Com os maiores hits do carnaval, foliões dançaram com energia do início ao fim: no chão, em cima das grades e até nos ombros dos amigos. A vibração era tanta que dava para sentir o piso vibrando a cada batida. Mais de 30 mil pessoas se reuniram no local.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A mestre de cerimônia Melissa Kristina dos Reis, conhecida como AfroMel, aproveitou o microfone para reforçar um recado ao público sobre respeito e consentimento. Em meio à animação do bloco, ela fez um alerta contra o assédio: “Galera, lembrando que não é não. Nosso corpo não é convite para você passar a mão”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Fantasias

Entre coreografias improvisadas e muita animação, o bloco também abriu espaço para a criatividade nas fantasias.

O escritor, compositor e palestrante Fabricio Silva, 34 anos, morador do Itapoã, decidiu unir duas paixões: o carnaval e o anime Naruto. Vestido com o manto da Akatsuki, ele explicou que a escolha vai além da estética.

“É um anime que eu gosto muito e faz parte da minha infância. A história é sobre um grupo que se rebelou contra o governo. Isso resume a minha vida. Tem muitas questões que eu não concordo do governo atual. É uma ideologia política minha semelhante a esse anime. A parte mais legal do carnaval é se divertir, sem precisar arrumar confusão. Eu acho que cada um tem a sua forma de protestar, de reivindicar alguma coisa apenas se divertindo”, afirmou.

Já Yves Barbosa, 20, de Sobradinho II, apostou no bom humor. Fantasiada de cerveja, ela contou que a escolha não tem relação com a bebida em si — mas com conforto e versatilidade.

“É uma fantasia muito confortável, que dá para carregar mochila, usar bermuda por baixo, usar os bolsos para colocar pertences. Eu nem curto cerveja. Mas eu gostei muito dessa fantasia, e achei que valia a pena demais comprar. Eu uso essa fantasia desde 2023 em todo carnaval e também no Halloween”, disse Yves.

%MCEPASTEBIN%