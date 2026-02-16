Vídeo: PM prende coordenadoras do Bloco Rebu após intervenção em abordagem

As coordenadoras do Bloco Rebu, Dayse Hansa e Eloísa de Moura, foram detidas por policiais militares (PMDF) na tarde desta segunda-feira (16/2), durante a festa no Setor Comercial Sul. Tudo começou quando policiais militares chegaram com cão farejador e armas em punho e, iniciaram a abordagem a dois homens em uma tenda, que, supostamente, estariam com entorpecentes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A reportagem presenciou o momento em que Dayse e Eloísa se aproximaram para entender o que estava acontecendo. E começaram a gravar a abordagem. Neste momento, os ânimos se exaltaram, começou uma confusão e os policiais as levaram presa. Os dois suspeitos também foram detidos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O grupo foi levado para à 5ª Delegacia de Polícia (Setor de Grandes Áreas Norte) para prestar esclarecimentos.

O que diz a PM

Em nota, a PM informou que atuou após um cão farejador do BPCães, treinado para detecção de drogas e armas, indicar a presença de entorpecentes em uma tenda instalada no local. Próximo ao ponto indicado pelo animal havia dois homens que estariam, em tese, comercializando substância com odor semelhante ao de maconha.

De acordo com a nota, uma das organizadoras do evento foi informada sobre a situação e acompanhou a abordagem. Em seguida, outra organizadora solicitou que as pessoas presentes filmassem a ação policial e pediu que os abordados não fossem retirados do local.

"Os autores não apresentaram resistência. Já a organizadora, ao tentar impedir a condução, posicionou-se à frente dos infratores e teria incitado pessoas próximas a evitar que fossem levados. Foi dado voz de prisão a ela. Tendo em vista que a população foi incitada a agir contra a polícia foi necessário o uso de força seletiva com instrumentos de menor potencial ofensivo para resguardar a integridade física dos populares, dos policiais e também dos detidos", diz a nota.

A corporação informou ainda que "os fatos serão devidamente apurados pelos órgãos competentes, com observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e transparência que regem a Administração Pública". E que todos os envolvidos foram encaminhados à 5ª DP para as providências legais cabíveis.

Veja vídeo do momento da prisão