Bloco Rebu: PM joga spray de pimenta no rosto do deputado Fábio Félix; vídeo

Deputado Distrital Fábio Felix é atendido por brigadistas após ser atingido por spray de pimenta - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

O Correio flagrou o momento em que um policial militar jogou um jato de spray de pimenta no rosto do deputado distrital Fábio Félix, no Bloco Rebu, na tarde desta segunda-feira (16/2). A ação aconteceu depois que a PM prendeu a coordenadora do bloco, Dayse Hansa e a levou na gaiola da viatura.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Após ser atingido, Fábio Félix ligou para a comandante-geral da PMDF, Ana Paula Habka, para contornar a situação. Na conversa por telefone, presenciada pelo Correio, o parlamentar informou que a abordagem foi violenta. “Eu estou me sentindo gravemente desrespeitado como eu nunca fui em oito anos como deputado”, afirmou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Veja vídeo do policial militar jogando spray de pimenta no rosto de Fábio Félix

Ao Correio, o deputado distrital Fábio Félix afirmou ter sido alvo de agressão por parte de policiais militares ao tentar acompanhar a abordagem feita por parte dos PMs. Segundo ele, foi chamado por integrantes da equipe do evento após a coordenadora do bloco ser conduzida pela polícia. “Me falaram que a coordenadora estava sendo levada e eu vim entender o que estava acontecendo. Eu me apresentei, disse que era deputado e presidente da Comissão de Direitos Humanos, e pedi para conversar”, relatou.

De acordo com o parlamentar, a recepção foi hostil. “Eles já estavam gritando, super agressivos. Um dos policiais foi grosseiro e jogou spray de pimenta na minha cara de forma desrespeitosa”, afirmou.

Fábio Félix disse que tentou manter uma abordagem tranquila, mas que os policiais teriam se recusado a prestar esclarecimentos. “Eu só queria entender a situação. Pedi para conversarmos, mas mandaram eu me afastar imediatamente. Eu disse que não ia sair porque estava ali para dialogar”, contou.

O deputado também afirmou que não recebeu explicações formais sobre os motivos da condução da coordenadora do bloco. “Eles não explicaram nada. Simplesmente levaram a mulher e não quiseram falar comigo. Soube por outras pessoas que ela estava gravando um vídeo”, declarou.