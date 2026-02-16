Justiça mantém prisão de envolvidos na morte de Leonardo Ferreira após briga

Veja quem são os acusados envolvidos na morte de jovem de 19 anos em Sobradinho - (crédito: Material cedido ao Correio)

Em audiência de custódia na tarde desta segunda-feira (16/2), a Justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante de Jardel da Nóbrega, de 27 anos, e Wanderson da Fonseca, 29 — investigados pela morte de Leonardo Ferreira da Silva, 19 anos, durante uma briga. Isso significa que os dois suspeitos continuam na cadeia enquanto os investigadores da 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) apuram o caso.

Os dois suspeitos foram presos horas após a briga. "Há suspeitas de que a briga tenha se originado de um acordo entre os envolvidos antes. Ainda não há nada concreto", explicou o delegado-chefe da unidade policial, Hugo Maldonado. Tanto Jardel, quanto Wanderson usaram o direito de permanecer em silêncio quando foram detidos.

A exata causa da morte de Leonardo ainda será determinada pelo Instituto Médico Legal (IML). O delegado explica que há diversas causas a serem investigadas. "O mata-leão aplicado por Jardel está sendo levado em consideração como a causa mais provável. Entretanto, a morte pode ter sido provocada quando ele caiu no chão, quando teria batido a cabeça no asfalto", afirmou.

O velório e sepultamento de Leonardo irá ocorrer nesta terça-feira (17/2), no cemitério Campo da Esperança de Sobradinho. A cerimônia terá início às 8h30 na capela 4.

