Irreverência histórica: Pacotão celebra 49 anos de tradição no carnaval do DF

Jodete Amorim, da velha guarda, continua no pique mesmo aos 70 anos - (crédito: Marcelo Ferreira / CB / DA Press)

Mesmo com um calor de 28°C os foliões saíram às ruas nesta terça-feira (17/2) para curtir o Pacotão, tradicional bloco da folia brasiliense. A concentração ocorreu na 302/303 Norte. Criado em 1978 por um grupo de jornalistas durante o regime militar, o bloco é o mais politizado do carnaval brasiliense.

Jodete Amorim, da velha guarda, continua no pique mesmo aos 70 anos. A professora aposentada da UnB comentou sobre o sentimento de participar de mais um carnaval. "É muito bom estar aqui na folia de novo. É uma manifestação cultural maravilhosa", disse.

Ricardo Lira, 49 anos, veio da Vila Planalto apenas para curtir o bloquinho. "É o bloco que eu mais gosto e tenho o prazer de acompanhar todos os anos", comentou.

Lira ainda ressalta que a edição de 2026 do carnaval está maravilhosa. "Dos blocos que participei de ontem para hoje, não vi nenhum incidente", afirmou. Fantasiado de palhaço, ele deixa um recado para os foliões. "O carnaval é um tempo de alegria e felicidade. É tempo de você liberar a criatividade e se divertir muito", acrescentou.

Realizada pelo Correio Braziliense, a 9ª edição do Prêmio #CBFolia 2026 se consolida como o principal tributo à criatividade e à diversidade do carnaval do Distrito Federal. A avaliação é feita por uma Comissão Julgadora composta por profissionais experientes de jornalismo.



O público também participa na categoria Melhor Bloco de Rua — Voto Popular, com direito a um voto por pessoa, mediante uso obrigatório de um e-mail Gmail, garantindo a transparência do processo. Além disso, leitores podem enviar fotos para concorrer nas categorias de Melhor Fantasia Adulto e Infantil, avaliadas pelo júri técnico.



A votação é democrática e ocorre exclusivamente pelo site oficial.

