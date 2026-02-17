Calor atrasa saída do Pacotão e foliões animam "esquenta" do bloco

Amâncio da Silva, 77 anos: folião raiz — mesmo no calorão - (crédito: Marcelo Ferreira/CB)

O último dia de carnaval do Distrito Federal segue animado. Um dos blocos que sairá nesta terça-feira (17/2) é o Pacotão, tradicional nos carnavais de Brasília.

A saída do bloquinho, que estava marcada para às 12h, foi adiada por conta do calor. Os termômetros marcam quase 30° C em um dia ensolarado. Enquanto o bloco não sai, os foliões continuam animados para folia.

Amâncio da Silva, 77 anos, estava fantasiado de rei Roberto Carlos para o pacotão. "É uma alegria muito grande estar aqui para mais um ano. Sempre venho para prestigiar essa festa", disse.

