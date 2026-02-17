Calor atrasa saída do Pacotão e foliões animam "esquenta" do bloco

O último dia de carnaval do Distrito Federal segue animado. Um dos blocos que sairá nesta terça-feira (17/2) é o Pacotão, tradicional nos carnavais de Brasília.
A saída do bloquinho, que estava marcada para às 12h, foi adiada por conta do calor. Os termômetros marcam quase 30° C em um dia ensolarado. Enquanto o bloco não sai, os foliões continuam animados para folia.
Amâncio da Silva, 77 anos, estava fantasiado de rei Roberto Carlos para o pacotão. "É uma alegria muito grande estar aqui para mais um ano. Sempre venho para prestigiar essa festa", disse.
CB.Folia
Realizada pelo Correio Braziliense, a 9ª edição do Prêmio #CBFolia 2026 se consolida como o principal tributo à criatividade e à diversidade do carnaval do Distrito Federal. A avaliação é feita por uma Comissão Julgadora composta por profissionais experientes de jornalismo.
O público também participa na categoria Melhor Bloco de Rua — Voto Popular, com direito a um voto por pessoa, mediante uso obrigatório de um e-mail Gmail, garantindo a transparência do processo. Além disso, leitores podem enviar fotos para concorrer nas categorias de Melhor Fantasia Adulto e Infantil, avaliadas pelo júri técnico.
A votação é democrática e ocorre exclusivamente pelo site oficial.
