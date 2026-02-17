InícioCidades DF
ACIDENTE NA BR-020

"Acabei com a minha vida", diz motorista de van envolvido em acidente

O motorista enviou um áudio a familiares logo após a colisão relatando que estava ferido, mas consciente

Colisão entre van e caminhão deixa 5 mortos no DF - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)
Colisão entre van e caminhão deixa 5 mortos no DF - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O motorista da van envolvida no acidente que deixou cinco mortos na BR-020, em Planaltina (DF), enviou um áudio a familiares logo após a colisão relatando que estava ferido, mas consciente. Na mensagem, ele afirma estar “bem”, apesar de machucado, e demonstra preocupação com os passageiros. “Tragédia, uma tragédia. Só estou preocupado com os passageiros. Estou com minha perna aqui machucada, cortada a testa. Mas eu estou bem”, diz em trecho do áudio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Na gravação, o condutor também afirma que aguardava atendimento médico no momento em que enviou a mensagem e lamenta o ocorrido. “Não sei o que eu vou fazer agora para frente. Acabei com minha vida”, declarou. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Planaltina, onde passou por cirurgia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O acidente ocorreu por volta das 5h desta terça-feira (17/2), no km 52 da BR-020, e mobilizou 12 viaturas de resgate. Ao todo, 12 pessoas foram atendidas, sendo encaminhadas para o Hospital Regional de Sobradinho, Formosa e Planaltona. As causas da colisão seguem sob investigação.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Ana Carolina Alves e Carlos Silva
postado em 17/02/2026 13:46 / atualizado em 17/02/2026 13:48
SIGA
x