"Acabei com a minha vida", diz motorista de van envolvido em acidente

O motorista da van envolvida no acidente que deixou cinco mortos na BR-020, em Planaltina (DF), enviou um áudio a familiares logo após a colisão relatando que estava ferido, mas consciente. Na mensagem, ele afirma estar “bem”, apesar de machucado, e demonstra preocupação com os passageiros. “Tragédia, uma tragédia. Só estou preocupado com os passageiros. Estou com minha perna aqui machucada, cortada a testa. Mas eu estou bem”, diz em trecho do áudio.

Na gravação, o condutor também afirma que aguardava atendimento médico no momento em que enviou a mensagem e lamenta o ocorrido. “Não sei o que eu vou fazer agora para frente. Acabei com minha vida”, declarou. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Planaltina, onde passou por cirurgia.

O acidente ocorreu por volta das 5h desta terça-feira (17/2), no km 52 da BR-020, e mobilizou 12 viaturas de resgate. Ao todo, 12 pessoas foram atendidas, sendo encaminhadas para o Hospital Regional de Sobradinho, Formosa e Planaltona. As causas da colisão seguem sob investigação.