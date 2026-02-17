Cansaço e rodovia sem iluminação podem ter contribuído para acidente na BR-020

Em depoimento na 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), o motorista da van envolvido no acidente na BR-020, identificado como Rarisson do Amaral Ribeiro Monteiro, 29 anos, que transportava 16 passageiros de Santa Rita de Cássia (BA), disse à polícia que trafegava pela faixa da direita na via quando percebeu a carreta muito próxima à frente, com velocidade reduzida e, ao tentar frear, não conseguiu e bateu na traseira do veículo.

O delegado Laércio Carvalho destacou que, no depoimento, o motorista da van alegou que "a via estava escura e sem iluminação, o que dificultou que ele enxergasse a carreta com antecedência".

A van saiu da Santa Rita Cássia na noite desta segunda-feira (16/2) e fazia o transporte de duas famílias que moram no local, mas que, segundo Rarisson, “vinham constantemente ao Distrito Federal e Entorno visitar parentes em Samambaia, Taguatinga, Santo Antônio do Descoberto e Águas Lindas", disse o delegado.

Cinco pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas. Oito dos feridos foram encaminhados ao Hospital de Formosa (GO) e os demais foram distribuídos entre os hospitais de Sobradinho, Planaltina e Hospital de Base do Distrito Federal.